Таки афтер майдана средний курс гривны к дереву был 0,4 за рубль,примерно+-.Сейчас,при сохранении этой корреляции 100% у нас должно быть 75/0,4=30.Даже при примерно 50% корреляции это 28.Ну а 26 это совсем слабо.Если не считать,что в Мордоре рубль сознательно валят,то таки в нашей истории гривну за уши тянут,чтобы кто-то вышел из гривневых активов и ещё более-менее вменяемо вошёл в валюту.И я уверен,что эти люди и структуры не из тех,кто исполняет плач Ярославны,нет,-они ещё собираются здесь заработать.
Когда-то очень долго был 0,25 +/-.
Факт,было такое,за гривну 4,а то и 5 рублей.До 2008,когда сталь стоила дорого,а газ ниже 50 денег/1000 кубов.
Corpocrator написав:Пока гипотеза в следующем: какойто большой холдер(или организованная группа) держателей драгметов сливает на пике, много. Высвободившийся кеш улетает в просевшие акции, тем самым катализируют отскок, в начале следующей сессии откупленные акции сливаются и катализируют очередной провал акций, дальше на высвободившийся кеш опять в драгметы, которые отростают к новому пику. Цикл повторяется.
Все бы хорошо. Только в цивилизованном мире за такие операции садят на долгие срока. И с конфискацией.
Возможно, это было в какие-нибудь старые добрые времена. Сейчас бабло и юристы побеждают всё.
Адміністрація морських портів України і філія "Дельта-Лоцман", що входить до її структури, користуючись своїм монопольним становищем, у рази завищують вартість лоцманського супроводу суден вантажовідправників. За підрахунками експертів Європейської Бізнес Асоціації, у 2018 році чистий прибуток від надання цієї послуги склав 832 млн грн – при загальній собівартості послуг на рівні 339 млн.грн. Про це йдеться у зверненні ЄБА до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"Компанії-члени Комітету з логістики Асоціації стурбовані ситуацією, яка досить давно склалася на ринку лоцманських послуг, що надаються філією "Дельта-Лоцман" ДП "Адміністрація морських портів України"... На переконання експертів комітету, зараз встановлені необґрунтовано завищені тарифи на послуги, які надаються філією для вантажовідправників, діяльність яких служить джерелом отримання валютної виручки в Україну. Такий рівень тарифів неможливо було б встановити за умов конкуренції на ринку. Експерти ЄБА звертають увагу, що відповідно до фінансової звітності філії дохід від забезпечення лоцманського супроводу суден у 2018 році склав 832 млн грн при загальній собівартості послуг, за даними представників бізнесу, у 399 млн грн і рентабельності на рівні 52%", - підкреслюють в асоціації. https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... gi-eba.htm
goldfinger написав:Снижая ставку,они ещё более удешевляют гривну,хотя курс пока более-менее держат для правильных людей.
Вони тільки зменшили прибутки БС. Відтоку з БС коштів ще не має, ліквідності досить. Хоча те, що знизять на 1%, тут, як на мене, ніхто не вгадав.
уже пошел отток, вчера Сибарит постил цифры.
Сибарит написав:
asti написав:Прошла инфа о резком сокращении денег на депосертификатах - якобы эта сумма сократилась до 148 миллиардов со 185 неделю назад, и якобы именно с этим связан такой рост курса - на эту гривну "свои люди" гребут доллар! Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть?
Если речь о двухнедельных сертификатах, до 148 со 170. Если об общей сумме, до 174 со 186. Подтвердить и опровергнуть одновременно может НБУ: https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity колонка 10.03 - это результат пятницы. Очень интересно в "инфе" смешаны реальные цифры, дающие недостоверный результат.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.