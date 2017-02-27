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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 427542764277427842794280>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 145
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
6%
8
26.01-26.5
10%
15
26.51-27.0
23%
33
27.01-27.5
14%
20
27.51-28.0
8%
11
выше 28
32%
47
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а вот и МЖБ 26
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:59

  greenozon написав:
  komp написав:
  zzzzzz написав:это пипец.....

снизили ставку на 1% ....итиёты

Брифингуй, не брифингуй - всё равно получиш ...!


НБУ - це величезна махіна, в них є спроектована стратегія, ну не можуть вони за
1-2 дні з бухти барахти адаптуватись до шалених бурлящих вірусних змін...

Ха,Фед на экстренном заседании ставку снизил им на 0,5.Вот это махина.НБУ это ни о чем.Снижая ставку,они ещё более удешевляют гривну,хотя курс пока более-менее держат для правильных людей.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:00

asti А що для вас змінить підняття ставки НБУ?
Філ
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:01

  kluychkooleg написав:
  goldfinger написав:
  Вкладчик1234 написав:дерево 75+

Таки афтер майдана средний курс гривны к дереву был 0,4 за рубль,примерно+-.Сейчас,при сохранении этой корреляции 100% у нас должно быть 75/0,4=30.Даже при примерно 50% корреляции это 28.Ну а 26 это совсем слабо.Если не считать,что в Мордоре рубль сознательно валят,то таки в нашей истории гривну за уши тянут,чтобы кто-то вышел из гривневых активов и ещё более-менее вменяемо вошёл в валюту.И я уверен,что эти люди и структуры не из тех,кто исполняет плач Ярославны,нет,-они ещё собираются здесь заработать.


Когда-то очень долго был 0,25 +/-.

Факт,было такое,за гривну 4,а то и 5 рублей.До 2008,когда сталь стоила дорого,а газ ниже 50 денег/1000 кубов.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:03

  vovan_prm написав:
  Corpocrator написав:Пока гипотеза в следующем: какойто большой холдер(или организованная группа) держателей драгметов сливает на пике, много. Высвободившийся кеш улетает в просевшие акции, тем самым катализируют отскок, в начале следующей сессии откупленные акции сливаются и катализируют очередной провал акций, дальше на высвободившийся кеш опять в драгметы, которые отростают к новому пику. Цикл повторяется.
Все бы хорошо. Только в цивилизованном мире за такие операции садят на долгие срока. И с конфискацией.

Возможно, это было в какие-нибудь старые добрые времена.
Сейчас бабло и юристы побеждают всё.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  goldfinger написав:Снижая ставку,они ещё более удешевляют гривну,хотя курс пока более-менее держат для правильных людей.

Вони тільки зменшили прибутки БС. Відтоку з БС коштів ще не має, ліквідності досить. Хоча те, що знизять на 1%, тут, як на мене, ніхто не вгадав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:06

  rasmus написав:
  vovakwasov написав:
  s0v7a написав: Курсу валюти рости! Резерви палити будуть вимушені!

[/size]Хай щастить![/color]


Враховуючи ці ризики, чим, на вашу думку, керувались в НБУ знижуючи на 1% облікову ставку?


О НАРОДЕ думают!!!!
Чтобы кредитовать его по 5-7%

Хорошая шутка.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:07

Адміністрація морських портів України і філія "Дельта-Лоцман", що входить до її структури, користуючись своїм монопольним становищем, у рази завищують вартість лоцманського супроводу суден вантажовідправників. За підрахунками експертів Європейської Бізнес Асоціації, у 2018 році чистий прибуток від надання цієї послуги склав 832 млн грн – при загальній собівартості послуг на рівні 339 млн.грн. Про це йдеться у зверненні ЄБА до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Компанії-члени Комітету з логістики Асоціації стурбовані ситуацією, яка досить давно склалася на ринку лоцманських послуг, що надаються філією "Дельта-Лоцман" ДП "Адміністрація морських портів України"... На переконання експертів комітету, зараз встановлені необґрунтовано завищені тарифи на послуги, які надаються філією для вантажовідправників, діяльність яких служить джерелом отримання валютної виручки в Україну. Такий рівень тарифів неможливо було б встановити за умов конкуренції на ринку. Експерти ЄБА звертають увагу, що відповідно до фінансової звітності філії дохід від забезпечення лоцманського супроводу суден у 2018 році склав 832 млн грн при загальній собівартості послуг, за даними представників бізнесу, у 399 млн грн і рентабельності на рівні 52%", - підкреслюють в асоціації.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... gi-eba.htm
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:07

  UA написав: Ощущение правильное.
Только убрать дисбалансы решили не только в Украине.
...Удобный коронавирус.
ПС Как бы это не было концом проекта глобализации.

Проект глобализации в конечном счете свелся к переводу всего производства в Китай и окрестности.
Нафиг.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:08

  lapay написав:
  goldfinger написав:Снижая ставку,они ещё более удешевляют гривну,хотя курс пока более-менее держат для правильных людей.

Вони тільки зменшили прибутки БС. Відтоку з БС коштів ще не має, ліквідності досить. Хоча те, що знизять на 1%, тут, як на мене, ніхто не вгадав.

уже пошел отток, вчера Сибарит постил цифры.

  Сибарит написав:
  asti написав:Прошла инфа о резком сокращении денег на депосертификатах - якобы эта сумма сократилась до 148 миллиардов со 185 неделю назад, и якобы именно с этим связан такой рост курса - на эту гривну "свои люди" гребут доллар! Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть?

Если речь о двухнедельных сертификатах, до 148 со 170.
Если об общей сумме, до 174 со 186.
Подтвердить и опровергнуть одновременно может НБУ: https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity колонка 10.03 - это результат пятницы.
Очень интересно в "инфе" смешаны реальные цифры, дающие недостоверный результат.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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