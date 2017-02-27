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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:09
zzzzzz написав:
это пипец.....
снизили ставку на 1% ....итиёты
а чего б ее не снизить?
Смолий получает нормальный откат за то что даст "нерзам" выйти красиво.
а как вы думали?
именно за этот бабло построилась РиверМолл и сейчас будет застраиваться офисно-жилой недвигой подол (рыбальский)
бабло есть. оно красиво получено за услуги и теперь инвестируется в стройку
ай Смолий, ай молодец
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Додано: Чет 12 бер, 2020 15:11
Уже 26,30 / 26,60
Живите своим умом!
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Додано: Чет 12 бер, 2020 15:12
lapay написав: goldfinger написав:
Снижая ставку,они ещё более удешевляют гривну,хотя курс пока более-менее держат для правильных людей.
Вони тільки зменшили прибутки БС. Відтоку з БС коштів ще не має, ліквідності досить. Хоча те, що знизять на 1%, тут, як на мене, ніхто не вгадав.
То ви не уважно читали мої ранкові коментарі, а от сірий читав уважно, але зробив все навпаки.
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sinus
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Додано: Чет 12 бер, 2020 15:19
Starikan написав: kluychkooleg написав: Alex2006 написав:
Грн депо сейчас дает 10% за год чистыми
Поздравляю! Оптимальная стратегия!
Зачем держать на картах со свободным снятием/пополнением любой суммы и с 15%(12%) годовых, если можно держать на неразрывном депо под 12%(10%) годовых?
Потому что
1) не надо бегать в кедах (вы же это имели в виду?)
Но если если эта беготня - единственный способ существования, тогда кАнешнА...
2) дьявол кроется в деталях этих 15(12)%
Если что, у меня 12.75% полугодовой безналоговый. В августе посмотрим, что с ним делать.
Пока дьявол замечен не был.
Проценты капают, еще и кэшбек на ряд товаров.
Исключительно удобно для хранения заначек для погашения долга по кредиткам, которые тоже с кэшбеком.
А 7-го снял приличную сумму и купил доллар по 24,83.
До этого думал накапливать гривню на счету в пределах 200 тысяч.
Но чего-то 7-го передумал. Женский праздник навеял.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 15:19
Moneta написав:
уже пошел отток, вчера Сибарит постил цифры.
Через тиждень можуть, позачергово, підняти, якщо все буде погано.
Тут треба розуміти мотиви. Півроку праці по таргетуванню інфляції - завалили курс долара, бюджет, промисловисть, заради красивої цифри, а тут все взяти і похерити, за цей неповний тиждень? Ну не піднімається рука в хлопців зробити таке святотатство.
sinus написав:
То ви не уважно читали мої ранкові коментарі, а от сірий читав уважно, але зробив все навпаки.
У Вас переліт був.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 15:21
sinus написав: lapay написав: goldfinger написав:
Снижая ставку,они ещё более удешевляют гривну,хотя курс пока более-менее держат для правильных людей.
Вони тільки зменшили прибутки БС. Відтоку з БС коштів ще не має, ліквідності досить. Хоча те, що знизять на 1%, тут, як на мене, ніхто не вгадав.
То ви не уважно читали мої ранкові коментарі, а от сірий читав уважно, але зробив все навпаки.
Серый откупится по 27 и будет в шоколаде.А шо,чем не бизнес?Занес по 25.9 ,откупился по 27.И все в одну обменку.)И за 26 раз у Серого денег не будет.
Востаннє редагувалось Дед Мороз
в Чет 12 бер, 2020 15:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 15:23
goldfinger написав:
Факт,было такое,за гривну 4,а то и 5 рублей.До 2008,когда сталь стоила дорого,а газ ниже 50 денег/1000 кубов.
Да, это именно 2008-й год, уже кризис, я выходил из деревянного в доллар через гривню (был удобный арбитраж в приграничном городе), записи остались.
0,2420 - 0,2530.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 15:24
Національний банк не фіксує змін у депозитних портфелях банків та зазначає, що ліквідність банків складає 200 мільярдів гривень у національній валюті та 9 мільярдів доларів у іноземній.
Про це повідомило правління НБУ під час брифінгу щодо рішень з монетарної політики.
"Наразі ми не бачимо жодних змін у депозитному портфелі банків, у разі якщо такий процес почнеться ми будемо підтримувати банки ліквідністю у межах наших інструментів", - заявив голова правління НБУ Яків Смолій.
"На сьогодні банківська система надліквідна: ліквідність банків складає 200 мільярдів гривень у національній валюті та 9 мільярдів доларів. Це цілком достатньо, щоб задовольнити попит, щодо зняття депозитів, якщо він буде", - наголосив заступник голови НБУ Олег Чурій.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 15:27
Starikan написав: vovan_prm написав: Corpocrator написав:
Пока гипотеза в следующем: какойто большой холдер(или организованная группа) держателей драгметов сливает на пике, много. Высвободившийся кеш улетает в просевшие акции, тем самым катализируют отскок, в начале следующей сессии откупленные акции сливаются и катализируют очередной провал акций, дальше на высвободившийся кеш опять в драгметы, которые отростают к новому пику. Цикл повторяется.
Все бы хорошо. Только в цивилизованном мире за такие операции садят на долгие срока. И с конфискацией.
Возможно, это было в какие-нибудь старые добрые времена.
Сейчас бабло и юристы побеждают всё.
Наверное у Вайнштейна бабла мало. Ну или юристы плохие...
Эт я к теме правосудия, а не спекуляций.
Монобанк - конченый недобанк :!:
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Додано: Чет 12 бер, 2020 15:27
PS4 написав: zzzzzz написав:
это пипец.....
снизили ставку на 1% ....итиёты
а чего б ее не снизить?
Смолий получает нормальный откат за то что даст "нерзам" выйти красиво.
а как вы думали?
именно за этот бабло построилась РиверМолл и сейчас будет застраиваться офисно-жилой недвигой подол (рыбальский)
бабло есть. оно красиво получено за услуги и теперь инвестируется в стройку
ай Смолий, ай молодец
Нерезиденты вчера ничего не продали, но курс рос.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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