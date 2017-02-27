asti написав:Честно говоря политика НБУ вызывает лёгкое недоумение. Весь прошлый год, до конца сентября, когда в экономике все было хорошо: хорошие цены на экспорт, высокий урожай, нерезиденты и тд ставку держали на уровне 17,5% и выше. А теперь, когда весь мир рушится ставку снижают до 10...
Это же элементарно,asti,хорошо спекульнуть на госбумагах с высокой ставкой+положить в карман курсовую премию.Для этого учётную ставку,от которой пляшут все доходности фиксированных гривневых инструментов высокой и держали.Но эти люди не Боги,короновирус не запускают,в ОПЕК не заседают,то есть всего предвидеть даже им невозможно.А реальность нужно принимать,как есть.И если кино теперь закрутилось в обратную сторону,тогда зарабатывать надо не на росте,а на падении гривны,скупая доллар.Для этого ее надо удешевить,в том числе и снижая ставку. P.S.А вообще в нормальной стране и при нормальных условиях снижение учётной ставки стимулирует экономическую активность,инфляцию и рост заработных плат.
Ха,Фед на экстренном заседании ставку снизил им на 0,5.Вот это махина.НБУ это ни о чем.Снижая ставку,они ещё более удешевляют гривну,хотя курс пока более-менее держат для правильных людей.
Вы сравнили Демократическую Америку и Украину!!! Смешно! Трамп, вот, в связи с кризисом - налоги снижает конкретно, у нас - наоборот всё. В США, при приближении Кризиса, проводят превентивные меры.. у нас, наоборот! Ну и главное, не думаю, что в НБУ, сами что-то решают. Есть Кредиторы, вот как МВФ, так и "частные компании", как они скажут - так НБУ и сделает.
jump написав:Адміністрація морських портів України і філія "Дельта-Лоцман", що входить до її структури, користуючись своїм монопольним становищем, у рази завищують вартість лоцманського супроводу суден вантажовідправників. За підрахунками експертів Європейської Бізнес Асоціації, у 2018 році чистий прибуток від надання цієї послуги склав 832 млн грн – при загальній собівартості послуг на рівні 339 млн.грн. Про це йдеться у зверненні ЄБА до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"Компанії-члени Комітету з логістики Асоціації стурбовані ситуацією, яка досить давно склалася на ринку лоцманських послуг, що надаються філією "Дельта-Лоцман" ДП "Адміністрація морських портів України"... На переконання експертів комітету, зараз встановлені необґрунтовано завищені тарифи на послуги, які надаються філією для вантажовідправників, діяльність яких служить джерелом отримання валютної виручки в Україну. Такий рівень тарифів неможливо було б встановити за умов конкуренції на ринку. Експерти ЄБА звертають увагу, що відповідно до фінансової звітності філії дохід від забезпечення лоцманського супроводу суден у 2018 році склав 832 млн грн при загальній собівартості послуг, за даними представників бізнесу, у 399 млн грн і рентабельності на рівні 52%", - підкреслюють в асоціації. https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... gi-eba.htm
чушь от оборзевателя
"за даними представників бізнесу", LMAO типичный наезд, вдруг выйдет
пусть сравнят с лоцманскими услугами в той же Болгарии или РФ (не говоря про США и развитые страны ЕС)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.