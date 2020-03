Додано: Чет 12 бер, 2020 15:28

zzzzzz написав: Уже 26,30 / 26,60 Уже 26,30 / 26,60



Вот сегодня откатик реально и был на часа 3

При идеальных условиях копеек 40 и можно было на долларе взять. Вот сегодня откатик реально и был на часа 3При идеальных условиях копеек 40 и можно было на долларе взять.

"The quieter you become, the more you are able to hear"