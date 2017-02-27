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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4277427842794280>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 145
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
6%
8
26.01-26.5
10%
15
26.51-27.0
23%
33
27.01-27.5
14%
20
27.51-28.0
8%
11
выше 28
32%
47
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:28

  zzzzzz написав:Уже 26,30 / 26,60


Вот сегодня откатик реально и был на часа 3
При идеальных условиях копеек 40 и можно было на долларе взять.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:31

  asti написав:Честно говоря политика НБУ вызывает лёгкое недоумение. Весь прошлый год, до конца сентября, когда в экономике все было хорошо: хорошие цены на экспорт, высокий урожай, нерезиденты и тд ставку держали на уровне 17,5% и выше. А теперь, когда весь мир рушится ставку снижают до 10...

Это же элементарно,asti,хорошо спекульнуть на госбумагах с высокой ставкой+положить в карман курсовую премию.Для этого учётную ставку,от которой пляшут все доходности фиксированных гривневых инструментов высокой и держали.Но эти люди не Боги,короновирус не запускают,в ОПЕК не заседают,то есть всего предвидеть даже им невозможно.А реальность нужно принимать,как есть.И если кино теперь закрутилось в обратную сторону,тогда зарабатывать надо не на росте,а на падении гривны,скупая доллар.Для этого ее надо удешевить,в том числе и снижая ставку.
P.S.А вообще в нормальной стране и при нормальных условиях снижение учётной ставки стимулирует экономическую активность,инфляцию и рост заработных плат.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:31

goldfinger
Ха,Фед на экстренном заседании ставку снизил им на 0,5.Вот это махина.НБУ это ни о чем.Снижая ставку,они ещё более удешевляют гривну,хотя курс пока более-менее держат для правильных людей.

Вы сравнили Демократическую Америку и Украину!!!
Смешно!
Трамп, вот, в связи с кризисом - налоги снижает конкретно, у нас - наоборот всё.
В США, при приближении Кризиса, проводят превентивные меры.. у нас, наоборот!
Ну и главное, не думаю, что в НБУ, сами что-то решают.
Есть Кредиторы, вот как МВФ, так и "частные компании", как они скажут - так НБУ и сделает. :D
Replay
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:32

Америка на открытии - 7%....
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:33

  sinus написав:
  lapay написав:
  goldfinger написав:Снижая ставку,они ещё более удешевляют гривну,хотя курс пока более-менее держат для правильных людей.

Вони тільки зменшили прибутки БС. Відтоку з БС коштів ще не має, ліквідності досить. Хоча те, що знизять на 1%, тут, як на мене, ніхто не вгадав.

То ви не уважно читали мої ранкові коментарі, а от сірий читав уважно, але зробив все навпаки. :)

Ще не все втрачено :D
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:33

  rasmus написав:
  zzzzzz написав:Уже 26,30 / 26,60


Вот сегодня откатик реально и был на часа 3
При идеальных условиях копеек 40 и можно было на долларе взять.
оно того не стоило, сидите ровно на попе в долларе. Пусть гривнепатриоты бегают, загонят спрос до величин когда мы соизволим завязать шнурки на кедах и снизойти к заблудившимся.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:34

  zzzzzz написав:это пипец.....

снизили ставку на 1% ....итиёты

сьогодні ключова новина SP500, "день підводника - 2" :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:36

  Zebra написав:
  rasmus написав:
  zzzzzz написав:Уже 26,30 / 26,60


Вот сегодня откатик реально и был на часа 3
При идеальных условиях копеек 40 и можно было на долларе взять.
оно того не стоило, сидите ровно на попе в долларе. Пусть гривнепатриоты бегают, загонят спрос до величин когда мы соизволим завязать шнурки на кедах и снизойти к заблудившимся.


Согласен. Не нравятся мне такие откаты. Очень рано, и очень слабо. Рынок только начинает разгонятся. И повторюсь, будет второй заход повыше. Может 28, может 30
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:37

  jump написав:Адміністрація морських портів України і філія "Дельта-Лоцман", що входить до її структури, користуючись своїм монопольним становищем, у рази завищують вартість лоцманського супроводу суден вантажовідправників. За підрахунками експертів Європейської Бізнес Асоціації, у 2018 році чистий прибуток від надання цієї послуги склав 832 млн грн – при загальній собівартості послуг на рівні 339 млн.грн. Про це йдеться у зверненні ЄБА до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Компанії-члени Комітету з логістики Асоціації стурбовані ситуацією, яка досить давно склалася на ринку лоцманських послуг, що надаються філією "Дельта-Лоцман" ДП "Адміністрація морських портів України"... На переконання експертів комітету, зараз встановлені необґрунтовано завищені тарифи на послуги, які надаються філією для вантажовідправників, діяльність яких служить джерелом отримання валютної виручки в Україну. Такий рівень тарифів неможливо було б встановити за умов конкуренції на ринку. Експерти ЄБА звертають увагу, що відповідно до фінансової звітності філії дохід від забезпечення лоцманського супроводу суден у 2018 році склав 832 млн грн при загальній собівартості послуг, за даними представників бізнесу, у 399 млн грн і рентабельності на рівні 52%", - підкреслюють в асоціації.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... gi-eba.htm


чушь от оборзевателя :mrgreen:

"за даними представників бізнесу", LMAO
типичный наезд, вдруг выйдет

пусть сравнят с лоцманскими услугами в той же Болгарии или РФ (не говоря про США и развитые страны ЕС)
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:37

  asti написав:Америка на открытии - 7%....
уже -7,2% это крах!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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