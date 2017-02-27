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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:08
kluychkooleg написав: rasmus написав:
вчера надо было сдавать по .50 )
Прикуп... Сочи...
я упоминал про идеальные условия
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Додано: Чет 12 бер, 2020 16:09
asti написав: asti написав:
Америка на открытии - 7%....
уже -7,2% это крах!
Спасти может только срочное заявление Трампа о прибытии марсиан с вакциной от короновируса и назначении Смолия главой Федрезерва.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 16:11
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Додано: Чет 12 бер, 2020 16:11
Patrick написав:
После 11-00 курс покупки-продажи опустился еще до уровней 26.00/26.10 - 26.70. Снижение в 14-00 учетной ставки НБУ на 1 п.п. до 10.0% развернуло курс наличного доллара вверх.
нет, уже после 12 - 13 рост пошел
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Додано: Чет 12 бер, 2020 16:19
USD/UAH 15:43 26,0000 26,1000
свив засчитан
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Чет 12 бер, 2020 16:19
rasmus написав: kluychkooleg написав: rasmus написав:
вчера надо было сдавать по .50 )
Прикуп... Сочи...
я упоминал про идеальные условия
Да все понятно, что идеальные.
Но для этого нужно знать будущее.
Машина времени вообще была бы идеальным вариантом.
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kluychkooleg
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Додано: Чет 12 бер, 2020 16:24
kluychkooleg написав:
Да все понятно, что идеальные.
Но для этого нужно знать будущее.
Машина времени вообще была бы идеальным вариантом.
С евро ж Вы поигрались.
Значит мысли то были на тот момент.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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rasmus
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Додано: Чет 12 бер, 2020 16:25
rasmus написав: Patrick написав:
После 11-00 курс покупки-продажи опустился еще до уровней 26.00/26.10 - 26.70. Снижение в 14-00 учетной ставки НБУ на 1 п.п. до 10.0% развернуло курс наличного доллара вверх.
нет, уже после 12 - 13 рост пошел
Ок. Согласен. В этот промежуток за курсом не следил.
Снижение ставки подстегнуло рост. Наверное так нужно было написать))
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Patrick
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Додано: Чет 12 бер, 2020 16:27
Кто разбирается когда можно купить индексы или акции в США? или в Европе?
Когда оно упадет до уровня покупки как в 2018? Видно что это спекули придумали. Похоже на коррекцию.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Ukreximbank или смерть!
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Додано: Чет 12 бер, 2020 16:28
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