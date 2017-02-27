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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 427942804281428242834284>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 150
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
6%
9
26.01-26.5
10%
15
26.51-27.0
24%
36
27.01-27.5
13%
20
27.51-28.0
7%
11
выше 28
32%
48
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:08

  kluychkooleg написав:
  rasmus написав:
вчера надо было сдавать по .50 )


Прикуп... Сочи...


я упоминал про идеальные условия
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:09

Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:
  asti написав:Америка на открытии - 7%....
уже -7,2% это крах!

Спасти может только срочное заявление Трампа о прибытии марсиан с вакциной от короновируса и назначении Смолия главой Федрезерва.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:11

Нашли "неожиданный" источник прихода валюты

https://www.ukr.net/#homeDetails/jekonomika/77296735/
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Patrick написав:После 11-00 курс покупки-продажи опустился еще до уровней 26.00/26.10 - 26.70. Снижение в 14-00 учетной ставки НБУ на 1 п.п. до 10.0% развернуло курс наличного доллара вверх.


нет, уже после 12 - 13 рост пошел
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:19

USD/UAH 15:43 26,0000 26,1000

свив засчитан :lol:

Зображення
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:19

  rasmus написав:
  kluychkooleg написав:
  rasmus написав:
вчера надо было сдавать по .50 )


Прикуп... Сочи...


я упоминал про идеальные условия


Да все понятно, что идеальные.
Но для этого нужно знать будущее.
Машина времени вообще была бы идеальным вариантом.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:24

  kluychkooleg написав:
Да все понятно, что идеальные.
Но для этого нужно знать будущее.
Машина времени вообще была бы идеальным вариантом.


С евро ж Вы поигрались.
Значит мысли то были на тот момент.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:25

  rasmus написав:
  Patrick написав:После 11-00 курс покупки-продажи опустился еще до уровней 26.00/26.10 - 26.70. Снижение в 14-00 учетной ставки НБУ на 1 п.п. до 10.0% развернуло курс наличного доллара вверх.


нет, уже после 12 - 13 рост пошел

Ок. Согласен. В этот промежуток за курсом не следил.
Снижение ставки подстегнуло рост. Наверное так нужно было написать))
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:27

Кто разбирается когда можно купить индексы или акции в США? или в Европе?

Когда оно упадет до уровня покупки как в 2018? Видно что это спекули придумали. Похоже на коррекцию.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Днепр 26,40-26,80
29,30-29,90
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