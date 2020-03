Додано: Чет 12 бер, 2020 16:08

kluychkooleg написав: rasmus написав:

вчера надо было сдавать по .50 ) вчера надо было сдавать по .50 )



Прикуп... Сочи... Прикуп... Сочи...



я упоминал про идеальные условия я упоминал про идеальные условия

"The quieter you become, the more you are able to hear"