|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:28
Голда полилась.
-
goldfinger
-
-
- Повідомлень: 149
- З нами з: 24.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:29
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 1613
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 311 раз.
- Подякували: 935 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:31
proftpd66 написав:
Кто разбирается когда можно купить индексы или акции в США? или в Европе?
Когда оно упадет до уровня покупки как в 2018? Видно что это спекули придумали. Похоже на коррекцию.
Присоединяюсь к вопросу)
Во что вообще и когда заходить во время/после этого кризиса?
-
Electron
-
-
- Повідомлень: 205
- З нами з: 01.04.14
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:34
rasmus написав: Patrick написав:
После 11-00 курс покупки-продажи опустился еще до уровней 26.00/26.10 - 26.70. Снижение в 14-00 учетной ставки НБУ на 1 п.п. до 10.0% развернуло курс наличного доллара вверх.
нет, уже после 12 - 13 рост пошел
Так ведь "инсайд" никто не отменял, некоторые тарящиеся баксом наверняка заранее знали о снижении ставки. С учетом вероятной смены руководства доллар скупают в том числе и будущие "папэрэдныки" и снятые ЗЕ-министры типа Маркаровой.
-
Dobrofey
-
-
- Повідомлень: 976
- З нами з: 24.04.09
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 228 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:35
европа и сша падает. Если США падает, то евро растет. А сейчас уже не растет. ФРС и ЕЦБ будет поднимать ставки до 4%?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 2157
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 166 раз.
- Подякували: 119 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:36
Игорь Алексеевич написав:
думаю завтра регулятор не выпустит курс выше 25,5
возможен его выход, но уже не с такими суммами,
да и уже не будет крутых игроков.
Не треба писати що ви над цим думали, треба писати, що намагалися вгадати і як завжди не вгадали! Міжбанк досягнув рубіж в 26 гривень за долар і тепер справа піде по швидше!
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 2209
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 310 раз.
- Подякували: 542 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:37
Кстати, а где наш гривнепатриот № 2006 ?
Сегодня обещал слить 1500 дол..... Утром успел по 25,90 или сейчас по 26,40 пошёл сдавать ?
-
Vitalych-new
-
-
- Повідомлень: 1243
- З нами з: 04.06.14
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 384 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:37
rasmus написав: kluychkooleg написав:
Да все понятно, что идеальные.
Но для этого нужно знать будущее.
Машина времени вообще была бы идеальным вариантом.
С евро ж Вы поигрались.
Значит мысли то были на тот момент.
Ну я же не угадал.
А мысли были такие, что НБУ железно держал в первый день 25,40.
А Евро позно вечером нырнул под 1,13 и я узрел голову-плечи.
Ну и рванул вечером в обменку.
А утром рано уже был в центре, уведел, что МБ попер вверх.
Доллар по нормальной цене купить не удалось, перед носом курс сменили.
Но удалось Евро. С фиксацией убытка 20 коп.
Ну и оно стоило тех нервов и времени?
А если бы не откупился, локти кусал?
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 202
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:39
goldfinger написав:
Голда полилась.
Все полилось, доллар опять стал расти и амерские трежерис.
Все ломанулись в доллар, даже йену и франк никто не хочет.
Хотя франк можно понять , там уже 867 больных, и +25% за сегодня. Даже больше чем в Японии .
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 37388
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3600 раз.
- Подякували: 9388 раз.
-
- Профіль
-
46
13
2
1
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:40
kluychkooleg написав: rasmus написав: kluychkooleg написав:
Да все понятно, что идеальные.
Но для этого нужно знать будущее.
Машина времени вообще была бы идеальным вариантом.
С евро ж Вы поигрались.
Значит мысли то были на тот момент.
Ну я же не угадал.
А мысли были такие, что НБУ железно держал в первый день 25,40.
А Евро позно вечером нырнул под 1,13 и я узрел голову-плечи.
Ну и рванул вечером в обменку.
А утром рано уже был в центре, уведел, что МБ попер вверх.
Доллар по нормальной цене купить не удалось, перед носом курс сменили.
Но удалось Евро. С фиксацией убытка 20 коп.
Ну и оно стоило тех нервов и времени?
А если бы не откупился, локти кусал?
гадать смысла нету, оно могло пойти в разный стороны.
Вчера утром поменял и зря. А сегодня ждал, выжидал и когда менял в течении 20 минут евро упало в обменках в 28.64 или 28.8. По этому гадасть тупо как рулетку, даже не покер уже.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 2157
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 166 раз.
- Подякували: 119 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6829
|1523926
|
|
|17071
|2144861
|
|
|31
|1419
|
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk
|