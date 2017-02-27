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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 42804281428242834284>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 150
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
6%
9
26.01-26.5
10%
15
26.51-27.0
24%
36
27.01-27.5
13%
20
27.51-28.0
7%
11
выше 28
32%
48
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:28

Голда полилась.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:29

Коллеги, рекомендуем к просмотру!

Обвал цен на нефть. Сможет ли от этого выиграть Украина?

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С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:31

  proftpd66 написав:Кто разбирается когда можно купить индексы или акции в США? или в Европе?

Когда оно упадет до уровня покупки как в 2018? Видно что это спекули придумали. Похоже на коррекцию.


Присоединяюсь к вопросу)
Во что вообще и когда заходить во время/после этого кризиса?
Electron
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:34

  rasmus написав:
  Patrick написав:После 11-00 курс покупки-продажи опустился еще до уровней 26.00/26.10 - 26.70. Снижение в 14-00 учетной ставки НБУ на 1 п.п. до 10.0% развернуло курс наличного доллара вверх.


нет, уже после 12 - 13 рост пошел

Так ведь "инсайд" никто не отменял, некоторые тарящиеся баксом наверняка заранее знали о снижении ставки. С учетом вероятной смены руководства доллар скупают в том числе и будущие "папэрэдныки" и снятые ЗЕ-министры типа Маркаровой.
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:35

европа и сша падает. Если США падает, то евро растет. А сейчас уже не растет. ФРС и ЕЦБ будет поднимать ставки до 4%?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:36

  Игорь Алексеевич написав:думаю завтра регулятор не выпустит курс выше 25,5
возможен его выход, но уже не с такими суммами,
да и уже не будет крутых игроков. :roll:

Не треба писати що ви над цим думали, треба писати, що намагалися вгадати і як завжди не вгадали! Міжбанк досягнув рубіж в 26 гривень за долар і тепер справа піде по швидше!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кстати, а где наш гривнепатриот № 2006 ?
Сегодня обещал слить 1500 дол..... Утром успел по 25,90 или сейчас по 26,40 пошёл сдавать ?
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:37

  rasmus написав:
  kluychkooleg написав:
Да все понятно, что идеальные.
Но для этого нужно знать будущее.
Машина времени вообще была бы идеальным вариантом.


С евро ж Вы поигрались.
Значит мысли то были на тот момент.


Ну я же не угадал.
А мысли были такие, что НБУ железно держал в первый день 25,40.
А Евро позно вечером нырнул под 1,13 и я узрел голову-плечи.
Ну и рванул вечером в обменку.
А утром рано уже был в центре, уведел, что МБ попер вверх.
Доллар по нормальной цене купить не удалось, перед носом курс сменили.
Но удалось Евро. С фиксацией убытка 20 коп.
Ну и оно стоило тех нервов и времени?
А если бы не откупился, локти кусал?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:39

  goldfinger написав:Голда полилась.


Все полилось, доллар опять стал расти и амерские трежерис.
Все ломанулись в доллар, даже йену и франк никто не хочет.

Хотя франк можно понять , там уже 867 больных, и +25% за сегодня. Даже больше чем в Японии .
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:40

  kluychkooleg написав:
  rasmus написав:
  kluychkooleg написав:
Да все понятно, что идеальные.
Но для этого нужно знать будущее.
Машина времени вообще была бы идеальным вариантом.


С евро ж Вы поигрались.
Значит мысли то были на тот момент.


Ну я же не угадал.
А мысли были такие, что НБУ железно держал в первый день 25,40.
А Евро позно вечером нырнул под 1,13 и я узрел голову-плечи.
Ну и рванул вечером в обменку.
А утром рано уже был в центре, уведел, что МБ попер вверх.
Доллар по нормальной цене купить не удалось, перед носом курс сменили.
Но удалось Евро. С фиксацией убытка 20 коп.
Ну и оно стоило тех нервов и времени?
А если бы не откупился, локти кусал?



гадать смысла нету, оно могло пойти в разный стороны.

Вчера утром поменял и зря. А сегодня ждал, выжидал и когда менял в течении 20 минут евро упало в обменках в 28.64 или 28.8. По этому гадасть тупо как рулетку, даже не покер уже.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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