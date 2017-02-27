kluychkooleg Но удалось Евро. С фиксацией убытка 20 коп.
Ну и оно стоило тех нервов и времени?
А если бы не откупился, локти кусал?
Это не факт. Как показывает практика через какое то время возможно будете жалеть что поспешили.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:40
kluychkooleg Но удалось Евро. С фиксацией убытка 20 коп.
Ну и оно стоило тех нервов и времени?
А если бы не откупился, локти кусал?
Это не факт. Как показывает практика через какое то время возможно будете жалеть что поспешили.
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:46
когда-то, в прошлой жизни, тут кантовался один чебуречник из Днепра.
так у него всегда случались идеальные истории.
любые проливы выкупались исключительно на лоях, любые задёрги продавались исключительно на хаях.
любо дорого было смотреть.
жаль, нет сейчас таких сказочников.
зы. сомик что-то загрустил. пожелаем здоровья старому знакомому. пройдёт и по его улице инкассатор.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:46
вы не поверите в РФ народу тоже пофиг на курс
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:51
Не буду, хоть Евро уже и 1,1140.
Просто я тогда хотел еще на деньги под кредит еще столько же Евро по 29 купить, но не купил.
А так просто на место поставил с незначительной потерей.
Но лучше бы доллар купил.
Плата за очередной урок, что с Евро лучше не связываться.
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
господа так нельзя !!!
я выключил форум сегодня в 00:00 думал вечером посмотрю что за день написали а тут.. 45 СТАРНИЦ !!! не забывайте краткость сестра таланта
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Посчитал доходности для нескольких вчерашних (11.03.2020) сделок с гривневыми ОВГЗ.
Пока более-менее вменяемые цифры.
Доходность 15.5 - 16% годовых.
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:53
yama ага, ага
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:59
Однако, конечные держатели гособлигаций из нерезидентских портфелей известны украинским банкирам благодаря так называемому "телефонному праву". В первый раз имена стали всплывать на покупке бумаг: когда их перекупали на вторничном рынке на большом спросе. тогда от имени Порошенко и Гонтаревой связывались с первичными дилерами и просили продать интересующие выпуски ОВГЗ. А в последние недели эти же имена стали всплывать при сбросе гособлигаций и конвертации валюты.
Говорят, что руководству крупных банков открыто звонили и говорили о Порошенко и Гонтаревой, когда нужно было перепродать облигации и по невысокому курсу купить доллар. Также, говорят, в этой связи стали всплывать имена нынешнего председателя НБУ Якова Смолия, первого зампреда Катерины Рожковой и бывшего министра финансов Оксаны Маркаровой.
Под присягой этого никто из банкиров не повторит, конечно, но об этом шепчет весь рынок.
Ведь налицо конфликт интересов и даже сговор. Поскольку эти люди определяют денежно-кредитную политику государства.
То есть решают, какие доходности ставить по ОВГЗ, влияют на рынок определяющие цены на бумаги, а главное напрямую из золотовалютного резерва продают доллар для вывода капиталов из бумаг в разгар кризиса.
Они подсказывают, когда выйти на покупку своего доллара, чтобы получить более привлекательный курс резервного доллара.
На протяжении одного дня одни банки получают государственную валюту от НБУ по 25,55 грн/$, а другие - по 25,80 грн/$. Так было буквально вчера. Кому - почем, решает нынешнее руководство Нацбанка, которое, вохможно, само владеет бумагами и помогает другим владельцам - бывшим начальникам (таким как Гонтарева и Порошенко). Причем, напомним, что речь идет не о долларе с валютного рынка, а о долларе из золотовалютного резерва Нацбанка.
Кто-то называет это конфликтом интересов, а кто-то - откровенным разворовыванием.
Где-то в США, например, за такое обязательно бы привлекли к ответственности. Вплоть до тюремного заключения. А в Украине такие вещи происходят регулярно, но все делают вид, что все в порядке вещей. Да и изначально так формулируют правила работы рынка валюты и ценных бумаг, чтобы нельзя было доказать сговор и злоупотребления.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Чет 12 бер, 2020 17:00
Щось міняйло застряв на 26.5,вишче брати- нема бажаючих.
Мабуть все ж таки нац.банк заспокоїв.
Можливо зходим ще до низу.
Додано: Чет 12 бер, 2020 17:01
Yuri_T
Юр, пару вопросов есть. Не хочу на форуме. Открой ЛС.
Живите своим умом!
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