Додано: Чет 12 бер, 2020 16:59

Однако, конечные держатели гособлигаций из нерезидентских портфелей известны украинским банкирам благодаря так называемому "телефонному праву". В первый раз имена стали всплывать на покупке бумаг: когда их перекупали на вторничном рынке на большом спросе. тогда от имени Порошенко и Гонтаревой связывались с первичными дилерами и просили продать интересующие выпуски ОВГЗ. А в последние недели эти же имена стали всплывать при сбросе гособлигаций и конвертации валюты.



Говорят, что руководству крупных банков открыто звонили и говорили о Порошенко и Гонтаревой, когда нужно было перепродать облигации и по невысокому курсу купить доллар. Также, говорят, в этой связи стали всплывать имена нынешнего председателя НБУ Якова Смолия, первого зампреда Катерины Рожковой и бывшего министра финансов Оксаны Маркаровой.



Под присягой этого никто из банкиров не повторит, конечно, но об этом шепчет весь рынок.



Ведь налицо конфликт интересов и даже сговор. Поскольку эти люди определяют денежно-кредитную политику государства.



То есть решают, какие доходности ставить по ОВГЗ, влияют на рынок определяющие цены на бумаги, а главное напрямую из золотовалютного резерва продают доллар для вывода капиталов из бумаг в разгар кризиса.



Они подсказывают, когда выйти на покупку своего доллара, чтобы получить более привлекательный курс резервного доллара.



На протяжении одного дня одни банки получают государственную валюту от НБУ по 25,55 грн/$, а другие - по 25,80 грн/$. Так было буквально вчера. Кому - почем, решает нынешнее руководство Нацбанка, которое, вохможно, само владеет бумагами и помогает другим владельцам - бывшим начальникам (таким как Гонтарева и Порошенко). Причем, напомним, что речь идет не о долларе с валютного рынка, а о долларе из золотовалютного резерва Нацбанка.



Кто-то называет это конфликтом интересов, а кто-то - откровенным разворовыванием.



Где-то в США, например, за такое обязательно бы привлекли к ответственности. Вплоть до тюремного заключения. А в Украине такие вещи происходят регулярно, но все делают вид, что все в порядке вещей. Да и изначально так формулируют правила работы рынка валюты и ценных бумаг, чтобы нельзя было доказать сговор и злоупотребления.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.