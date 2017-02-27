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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 бер, 2020 17:01
День богат событиями
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Додано: Чет 12 бер, 2020 17:01
сірий написав:
Щось міняйло застряв на 26.5,вишче брати- нема бажаючих.
Мабуть все ж таки нац.банк заспокоїв.
Можливо зходим ще до низу.
Но покупки по 26,40 подпирают.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 12 бер, 2020 17:02
alex_2013 написав:
Посчитал доходности для нескольких вчерашних (11.03.2020) сделок с гривневыми ОВГЗ.
Пока более-менее вменяемые цифры.
Доходность 15.5 - 16% годовых.
Мало.
По 20% можна подумати про покупку.
може нарешті нормальні депо під 25% повернуться...
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slonic32
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Додано: Чет 12 бер, 2020 17:04
Vint написав: Yuri_61 написав:
миру до кризиса ещё как рачки до Киева
кому выгодно раздувать хай вокруг гриппа?
все СМИ слюной изошлись страшилки рассказывают
нефть скоро вверх пойдёт, так ак дешёвая нефть никому не выгодна
НБУ наваривает неплохие деньги на панике
через недельку всё вернётся на кур па24
когда будет настоящий кризис, я вам всем скажу
а это не кризис, а пшик
у меня дар на распознавания кризисов
это пшик, а не кризис
кризис будет эдак в 2026 году (30 летние сырьевые циклы)
Посмотри как упал SP500.
Скоро можно будет покупать
повторю свій пост із теми КРЖНВопшем, криза якась не справжня.
Мабуть чи не більше чим всі знали про неї і були готові.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Чет 12 бер, 2020 17:05
slonic32 написав: alex_2013 написав:
Посчитал доходности для нескольких вчерашних (11.03.2020) сделок с гривневыми ОВГЗ.
Пока более-менее вменяемые цифры.
Доходность 15.5 - 16% годовых.
Мало.
По 20% можна подумати про покупку.
може нарешті нормальні депо під 25% повернуться...
Сам хочу по 20% купить. Жду.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 12 бер, 2020 17:05
flyman написав:
повторю свій пост із теми КРЖН
Вопшем, криза якась не справжня.
Мабуть чи не більше чим всі знали про неї і були готові.
Що саме не справжне та не так?
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vladus17
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Додано: Чет 12 бер, 2020 17:05
zzzzzz
пробуй
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Чет 12 бер, 2020 17:07
asti написав:
Честно говоря политика НБУ вызывает лёгкое недоумение. Весь прошлый год, до конца сентября, когда в экономике все было хорошо: хорошие цены на экспорт, высокий урожай, нерезиденты и тд ставку держали на уровне 17,5% и выше. А теперь, когда весь мир рушится ставку снижают до 10...
Есть такая особенность аппарата НБУ еще со времен Гонтаревой, это менять и принимать решения исходя из полученных данных статистики, и практически отсутствие прогнозирования оперативного реагирования в области монетарной политики, и хоть кол на голове теши. Да, я понимаю, ход их мыслей и почему они снизили ставку на 1%, но если эта паника в ближайшее время в мире не закончится, а перерастет в глобальный кризис, это нам выйдет сильно боком(как было в 14-15 гг). Только это не игра в карты, где умелый блеф может принести победу в партии. И дело тут не столько в курсе на девальвацию... Как тут писали наш НБУ - это огромный аппарат, который не может в силу размеров делать резких шагов, это же не кокой-то там жалкий ФРС).
Дурень думкою багатіє
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starsn
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Додано: Чет 12 бер, 2020 17:15
starsn написав:
Как тут писали наш НБУ - это огромный аппарат, который не может в силу размеров делать резких шагов.
кроме этого еще и куча договорняков, перекрёстных обязательств, личных шкурных интересов и т.п., что требует согласований, в т.ч. политических.
какая страна - такой и президент.
какая страна - такой и НБУ.
было бы странно, если бы в нашем олигархатном гармыдаре НБУ оказался островком без коррупции и давления извне.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk
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