Додано: Чет 12 бер, 2020 17:07

asti написав: Честно говоря политика НБУ вызывает лёгкое недоумение. Весь прошлый год, до конца сентября, когда в экономике все было хорошо: хорошие цены на экспорт, высокий урожай, нерезиденты и тд ставку держали на уровне 17,5% и выше. А теперь, когда весь мир рушится ставку снижают до 10... Честно говоря политика НБУ вызывает лёгкое недоумение. Весь прошлый год, до конца сентября, когда в экономике все было хорошо: хорошие цены на экспорт, высокий урожай, нерезиденты и тд ставку держали на уровне 17,5% и выше. А теперь, когда весь мир рушится ставку снижают до 10...

Есть такая особенность аппарата НБУ еще со времен Гонтаревой, это менять и принимать решения исходя из полученных данных статистики, и практически отсутствие прогнозирования оперативного реагирования в области монетарной политики, и хоть кол на голове теши. Да, я понимаю, ход их мыслей и почему они снизили ставку на 1%, но если эта паника в ближайшее время в мире не закончится, а перерастет в глобальный кризис, это нам выйдет сильно боком(как было в 14-15 гг). Только это не игра в карты, где умелый блеф может принести победу в партии. И дело тут не столько в курсе на девальвацию... Как тут писали наш НБУ - это огромный аппарат, который не может в силу размеров делать резких шагов, это же не кокой-то там жалкий ФРС).