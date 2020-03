Додано: Чет 12 бер, 2020 17:04

Vint написав: Yuri_61 написав: миру до кризиса ещё как рачки до Киева

кому выгодно раздувать хай вокруг гриппа?

все СМИ слюной изошлись страшилки рассказывают

нефть скоро вверх пойдёт, так ак дешёвая нефть никому не выгодна

НБУ наваривает неплохие деньги на панике

через недельку всё вернётся на кур па24

когда будет настоящий кризис, я вам всем скажу

а это не кризис, а пшик

у меня дар на распознавания кризисов

это пшик, а не кризис

Посмотри как упал SP500.

повторю свій пост із теми КРЖН

Вопшем, криза якась не справжня.

