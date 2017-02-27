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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 бер, 2020 17:48
lrs7719 написав: Moneta написав:lrs7719
ну, не все ведь вкладывались в грндепо на год. Те, кто влошился в декабре по 23.5 в трехмесячные сейчас как раз срок заканчивается. Да и глядя на происходящее врядли много крупных депозитов заводили с начала года. Весь этот год был девальвационным - а это способствует только оттоку ! Тем более снижая ставки, НБУ как бы намекает сваливать из БС.
Отток - это отток. А вынос депо за два дня, как было в 2005, 2008 и 2014 годах - это немного другое.
А что было в 2005?
Да и в другие годы не было выноса за "два дня", всё растягивалось на пол-года.
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komp
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Додано: Чет 12 бер, 2020 17:49
Кто что понимает?
НБУ выставил на аукцион 200 млн.
Спрос был всего на 75,9 млн, курс продажи всего 25,8-25,84. На остальную сумму желающих по такому курсу не нашлось
Но к концу дня курс стал 26,02...
Те, что с утра , были маленькие, но 25,8....
а после обеда-большие, но по 26.
Так?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Чет 12 бер, 2020 17:51
Serg-ik написав:
Кто что понимает?
НБУ выставил на аукцион 200 млн.
Спрос был всего на 75,9 млн, курс продажи всего 25,8-25,84. На остальную сумму желающих по такому курсу не нашлось
Но к концу дня курс стал 26,02...
Те, что с утра , были маленькие, но 25,8....
а после обеда-большие, но по 26.
Так?
Рынок отыгрывает внезапное и не очень логичное при таких обстоятельствах,снижение учётной ставки.
Вы лучше не отвлекайтесь от правильных комнат по 20 метров///
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Чет 12 бер, 2020 17:53
komp написав:
А что было в 2005?
Да и в другие годы не было выноса за "два дня", всё растягивалось на пол-года.
Сорри. Осенью 2004 года, в конце ноября. Все тогда отделались очень лёгким испугом, а жаль, проблема осталась и сработала в 2008 а затем и в 2014.
Сейчас снять досрочно депо - нереально. И это хорошо. Наверное.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 17:54
somilitark
я на оба фронта успеваю.
Ок, рынок отыгрывает, потому что он не знал, что ставку понизят.
Но НБУ-знал
слил утром по 25,8 то, что можно было продать по 26 после обеда.
Это похоже на преступление...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Чет 12 бер, 2020 17:58
lrs7719 написав:
Сейчас снять досрочно депо - нереально. И это хорошо. Наверное.
нереально - это для всех с улицы.
у нас страна очень способных людей. всегда найдётся какая-то правильная формулировка в договоре, особенно для уважаемого человека.
поскольку я не из их числа, срочных договоров по гривне не заключал года три. если память не изменяет.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 18:00
UA написав: goldfinger написав:
Голда полилась.
Всех много, а долларов мало
Продают наперегонки один быстрее другого то,что можно продать.Похоже,даже управляющие фондов очконули и полили золото,даже несмотря на вероятные снижения ставок и новые куи.Это ж надо,как колбасит!
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Додано: Чет 12 бер, 2020 18:00
Serg-ik написав:somilitark
я на оба фронта успеваю.
Ок, рынок отыгрывает, потому что он не знал, что ставку понизят.
Но НБУ-знал
слил утром по 25,8 то, что можно было продать по 26 после обеда.
Это похоже на преступление...
Зашквар за зашкваром.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 18:01
Serg-ik написав:
Ок, рынок отыгрывает, потому что он не знал, что ставку понизят.
Но НБУ-знал
...
Это похоже на преступление...
это еще нужно доказать.
мало кому под силу, я считаю.
все эти бенины шавки бородатые погавкают и успокоятся.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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sesk
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