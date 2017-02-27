Додано: Чет 12 бер, 2020 17:49

Кто что понимает?

НБУ выставил на аукцион 200 млн.

Спрос был всего на 75,9 млн, курс продажи всего 25,8-25,84. На остальную сумму желающих по такому курсу не нашлось

Но к концу дня курс стал 26,02...

Те, что с утра , были маленькие, но 25,8....

а после обеда-большие, но по 26.

Так?

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s