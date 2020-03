Додано: Чет 12 бер, 2020 18:02

Yuri_T написав: один чебуречник из Днепра.

так у него всегда случались идеальные истории.

если у него от этой писанины в кармане зазвенело - честь и хвала!

"The quieter you become, the more you are able to hear"