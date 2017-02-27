если у него от этой писанины в кармане зазвенело - честь и хвала!
а если просто потрендеть - ну пусть и дальше трендит! )
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 бер, 2020 18:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
если у него от этой писанины в кармане зазвенело - честь и хвала!
а если просто потрендеть - ну пусть и дальше трендит! )
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Чет 12 бер, 2020 18:04
Додано: Чет 12 бер, 2020 18:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
просто откинули тех, кто сильно наглел и все
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Чет 12 бер, 2020 18:06
Ну это понятно. Но для ширмас, а они у нас всё таки большинство - таки да. Ну и кроме того, большинство вложилось до лета, что кстати логично. Выводы делать рано - оказывается у аграрной страны есть и свои плюсы. Единственно вопрос вызывают нерезы. Но опять же - их спокойствие объясняется, возможно, тем что они не совсем уж и не нерезы.
Додано: Чет 12 бер, 2020 18:07
кто-то это всё выкупает, не забывайте.
на рынке минимум две стороны.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 12 бер, 2020 18:09
Додано: Чет 12 бер, 2020 18:11
Из параллельной ветки. Если уж гуры Форекса, съевшие собаку на тех. анализе, такое пишут, то куда уж пересичным.
Додано: Вів 10 бер, 2020 12:08
"щодо EUR/USD
після досягнення 1,1494 маємо відкат до 1,1350
хотів би наголосити, що навіть зараз після зламу низхідного тренду, вбивчого для бакса урізання % ставок Федрезервом (далі буде), динаміка ЄВРО не стане одностороннім рухом тільки у висхідному напрямку
після подолання позначки 1,1238 (макс 31/12/19) та належного технічного прискорення нагору перед гравцями постає ціль 1,1569 - максимум усього 2019 року
чекаємо на корекцію аби перезайти на купівлю у довжину :
корекційний відкат за найконсервативнішим для євро-патріотів сценарієм."
Додано: Чет 12 бер, 2020 18:11
Ну в общем до 30 усреднитесь, и можно подержать годик-два до возврата к номиналу
Додано: Чет 12 бер, 2020 18:11
или профит портфелей от: (а) валютной разницы, начиная с 28, (б) купончиков выплаченных, начиная с 19% - даёт возможность сидеть на попе ровно и при 26 грн/долл.
если еще и гарантии от первых лиц, что не будет замораживания и/или ограничений на вывод валюты...
чего тогда дёргаться сейчас?
вот недели через три при сохранении такого движняка - вот тогда да, имхо.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 12 бер, 2020 18:12
Сиплый к 2500 подходит,причем быстро.Ловить его на 1800 примерно,надо смотреть,как пойдет.Интнресно,действительно много людей думают,что гривна выше 30 не пойдет?Страх и неопределенность идут по нарастающей и непонятно,когда все это закончится или хотя-бы появится какой-то просвет.А потом отчёты и стата повыходит и снова дно копать!Боже,спасибо тебе за кэш.Порой он очень кстати.
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