RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 42864287428842894290>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 155
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
6%
9
26.01-26.5
10%
15
26.51-27.0
24%
37
27.01-27.5
14%
21
27.51-28.0
8%
13
выше 28
32%
49
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_T написав:один чебуречник из Днепра.
так у него всегда случались идеальные истории.
любые проливы выкупались исключительно на лоях, любые задёрги продавались исключительно на хаях.


если у него от этой писанины в кармане зазвенело - честь и хвала!
а если просто потрендеть - ну пусть и дальше трендит! )
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1375
З нами з: 23.04.09
Подякував: 346 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:04

  kluychkooleg написав:Евро и фунту совсем поплохело.
Вот вам и поход Евро на 1,20.
Кто тут радовался и предвкушал?
Что там ФРС скажет в понедельник?

Это сбитие стопов было и загончик евроаленей.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7713
З нами з: 21.09.12
Подякував: 715 раз.
Подякували: 1203 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Serg-ik написав:Спрос был всего на 75,9 млн, курс продажи всего 25,8-25,84. На остальную сумму желающих по такому курсу не нашлось


просто откинули тех, кто сильно наглел и все
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1375
З нами з: 23.04.09
Подякував: 346 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:06

  Yuri_T написав:
  lrs7719 написав:Сейчас снять досрочно депо - нереально. И это хорошо. Наверное.

нереально - это для всех с улицы.
у нас страна очень способных людей. всегда найдётся какая-то правильная формулировка в договоре, особенно для уважаемого человека.
поскольку я не из их числа, срочных договоров по гривне не заключал года три. если память не изменяет.


Ну это понятно. Но для ширмас, а они у нас всё таки большинство - таки да. Ну и кроме того, большинство вложилось до лета, что кстати логично. Выводы делать рано - оказывается у аграрной страны есть и свои плюсы. Единственно вопрос вызывают нерезы. Но опять же - их спокойствие объясняется, возможно, тем что они не совсем уж и не нерезы.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1798
З нами з: 13.07.16
Подякував: 315 раз.
Подякували: 366 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:07

кто-то это всё выкупает, не забывайте.
на рынке минимум две стороны.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14449
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1930 раз.
Подякували: 4224 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:09

  Yuri_T написав:кто-то это всё выкупает, не забывайте.
на рынке минимум две стороны.


Но кто то ж и продаёт, хотя требований обязательной продажи нет.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1798
З нами з: 13.07.16
Подякував: 315 раз.
Подякували: 366 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:11

  Zebra написав:
  kluychkooleg написав:Евро и фунту совсем поплохело.
Вот вам и поход Евро на 1,20.
Кто тут радовался и предвкушал?
Что там ФРС скажет в понедельник?

Это сбитие стопов было и загончик евроаленей.


Из параллельной ветки. Если уж гуры Форекса, съевшие собаку на тех. анализе, такое пишут, то куда уж пересичным.

Додано: Вів 10 бер, 2020 12:08
"щодо EUR/USD
після досягнення 1,1494 маємо відкат до 1,1350

хотів би наголосити, що навіть зараз після зламу низхідного тренду, вбивчого для бакса урізання % ставок Федрезервом (далі буде), динаміка ЄВРО не стане одностороннім рухом тільки у висхідному напрямку

після подолання позначки 1,1238 (макс 31/12/19) та належного технічного прискорення нагору перед гравцями постає ціль 1,1569 - максимум усього 2019 року

чекаємо на корекцію аби перезайти на купівлю у довжину :

https://i.imgur.com/M4eLiRM.png

корекційний відкат за найконсервативнішим для євро-патріотів сценарієм."
kluychkooleg
 
Повідомлень: 208
З нами з: 30.12.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:11

  starsn написав:
  zРадио написав:
  starsn написав:
Вы правы в том что это не очень ликвидный инструмент, но вы ошибаетесь во времени заключения, а не проведения последней сделки, ворранты котируются маркетмейкером в диапазоне 1-3% между бидом и аском., ))) Я сегодня немножко купил по 66,6. Хотя у вас наверное светилось около 72,)


Ок, доверюсь вашему опыту. И желаю отдать в профит, хотя вы чуток поспешили - уже вижу 59 за сегодня, и это, вероятно, не конец...


Спасибо Вам за доброе слово) И опять с вами соглашусь, следующая покупка планируется чуть ниже 50, и так далее до 20(в моем худшем варианте).


Ну в общем до 30 усреднитесь, и можно подержать годик-два до возврата к номиналу :lol:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5176
З нами з: 02.05.18
Подякував: 947 раз.
Подякували: 2107 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:11

  lrs7719 написав:Единственно вопрос вызывают нерезы. Но опять же - их спокойствие объясняется, возможно, тем что они не совсем уж и не нерезы.

или профит портфелей от: (а) валютной разницы, начиная с 28, (б) купончиков выплаченных, начиная с 19% - даёт возможность сидеть на попе ровно и при 26 грн/долл.
если еще и гарантии от первых лиц, что не будет замораживания и/или ограничений на вывод валюты...
чего тогда дёргаться сейчас?
вот недели через три при сохранении такого движняка - вот тогда да, имхо.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14449
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1930 раз.
Подякували: 4224 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:12

Сиплый к 2500 подходит,причем быстро.Ловить его на 1800 примерно,надо смотреть,как пойдет.Интнресно,действительно много людей думают,что гривна выше 30 не пойдет?Страх и неопределенность идут по нарастающей и непонятно,когда все это закончится или хотя-бы появится какой-то просвет.А потом отчёты и стата повыходит и снова дно копать!Боже,спасибо тебе за кэш.Порой он очень кстати.
goldfinger
 
Повідомлень: 154
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 42864287428842894290>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: centurionus і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1706, 1707, 1708
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17072 2145164
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 17:38
Tegularius
Валютный рынок в мире 1 ... 681, 682, 683
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6829 1523988
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 16:59
kluychkooleg
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1424
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.