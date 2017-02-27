Додано: Чет 12 бер, 2020 18:06

Yuri_T написав: lrs7719 написав: Сейчас снять досрочно депо - нереально. И это хорошо. Наверное. Сейчас снять досрочно депо - нереально. И это хорошо. Наверное.

нереально - это для всех с улицы.

у нас страна очень способных людей. всегда найдётся какая-то правильная формулировка в договоре, особенно для уважаемого человека.

поскольку я не из их числа, срочных договоров по гривне не заключал года три. если память не изменяет. нереально - это для всех с улицы.у нас страна очень способных людей. всегда найдётся какая-то правильная формулировка в договоре, особенно для уважаемого человека.поскольку я не из их числа, срочных договоров по гривне не заключал года три. если память не изменяет.

Ну это понятно. Но для ширмас, а они у нас всё таки большинство - таки да. Ну и кроме того, большинство вложилось до лета, что кстати логично. Выводы делать рано - оказывается у аграрной страны есть и свои плюсы. Единственно вопрос вызывают нерезы. Но опять же - их спокойствие объясняется, возможно, тем что они не совсем уж и не нерезы.