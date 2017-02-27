Ну это понятно. Но для ширмас, а они у нас всё таки большинство - таки да. Ну и кроме того, большинство вложилось до лета, что кстати логично. Выводы делать рано - оказывается у аграрной страны есть и свои плюсы. Единственно вопрос вызывают нерезы. Но опять же - их спокойствие объясняется, возможно, тем что они не совсем уж и не нерезы.