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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 бер, 2020 18:13
lrs7719 написав: Yuri_T написав:
Ну это понятно. Но для ширмас, а они у нас всё таки большинство - таки да. Ну и кроме того, большинство вложилось до лета, что кстати логично. Выводы делать рано - оказывается у аграрной страны есть и свои плюсы. Единственно вопрос вызывают нерезы. Но опять же - их спокойствие объясняется, возможно, тем что они не совсем уж и не нерезы.
А может это и не спокойствие, а бессилие?
Не хотят при таком курсе фиксировать убыток.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 18:14
Serg-ik написав:somilitark
я на оба фронта успеваю.
Ок, рынок отыгрывает, потому что он не знал, что ставку понизят.
Но НБУ-знал
слил утром по 25,8 то, что можно было продать по 26 после обеда.
Это похоже на преступление...
Та не знав НБУ , що Саудити після обіда зроблять заявку про
а - трьохкратне збільшення продажу нафти для Європи
б -зменшення ціни на свою нафту до 25 доларів/барель ...для Європи
в - початок перемовин Саудитів з Тотал, Єксон і так далі - по впровадженню пунктів а/б
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Чет 12 бер, 2020 18:14
lrs7719 написав:
Опять же: с вкладов гривну снять нельзя, ОВДП всё таки действительно не продают. Новые не заходят и вряд ли в ближайшее время зайдут даже под 30%. Под испуг могут и МВФ пробить + ЗВР + деньги газпрома + деньги транзита + дешевеющий газ. Понятно, что на века конечно не хватит - но до лета вполне можем быть в коридоре 26-28. Ну и с "новой реальностью" и мечтами о"курсе по 20" можно попрощаться теперь навсегда.
Якщо історія з вірусом закінчиться у травні, то у листопаді-грудні знов будем з дол по 24-23
Востаннє редагувалось slonic32
в Чет 12 бер, 2020 18:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 18:16
lrs7719 написав: Yuri_T написав:
кто-то это всё выкупает, не забывайте.
на рынке минимум две стороны.
Но кто то ж и продаёт, хотя требований обязательной продажи нет.
я про штаты.
таких возможностей может не быть следующие 10 лет.
есть, короче, о чем задуматься
Востаннє редагувалось Yuri_T
в Чет 12 бер, 2020 18:18, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 18:18
kluychkooleg написав: lrs7719 написав: Yuri_T написав:
Ну это понятно. Но для ширмас, а они у нас всё таки большинство - таки да. Ну и кроме того, большинство вложилось до лета, что кстати логично. Выводы делать рано - оказывается у аграрной страны есть и свои плюсы. Единственно вопрос вызывают нерезы. Но опять же - их спокойствие объясняется, возможно, тем что они не совсем уж и не нерезы.
А может это и не спокойствие, а бессилие?
Не хотят при таком курсе фиксировать убыток.
Пока на экране при текущем курсе убытка и нет,а вот если реализовать свои намерения и довольно быстро,то картина станет печальней.Видимо,сейчас мудрые коты Базилио нашёптывают богатеньким Буратинам ещё некоторое время подержать свои сольдо на поле чудес.Во время землетрясения.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 18:20
edvardd написав: tobias написав:
Розвертаються, населення не купує долар по 26.85, євро 30.3
Сегодня знакомый не смог купить 1200 баксов по обменкам, наверное от того, что населення не купує долар
Ещё рано,слишком дорогой.Наше население в этом вопросе вообще обладает выдержкой Клинта Иствуда.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 18:21
kluychkooleg написав: lrs7719 написав: Yuri_T написав:
Ну это понятно. Но для ширмас, а они у нас всё таки большинство - таки да. Ну и кроме того, большинство вложилось до лета, что кстати логично. Выводы делать рано - оказывается у аграрной страны есть и свои плюсы. Единственно вопрос вызывают нерезы. Но опять же - их спокойствие объясняется, возможно, тем что они не совсем уж и не нерезы.
А может это и не спокойствие, а бессилие?
Не хотят при таком курсе фиксировать убыток.
Посмотрите на рынки прямо сейчас. Там никто не стесняется фиксировать убыток, потому что можна застрять на годы. Курс уже точно никто не отматает назад, премия за риск сейчас - кризисная.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 18:23
edvardd написав: tobias написав:
Розвертаються, населення не купує долар по 26.85, євро 30.3
Сегодня знакомый не смог купить 1200 баксов по обменкам, наверное от того, что населення не купує долар
Что за город, что за обменки?
Видимо, человек не в курсе и не туда ходил.
По звонку на опт ему пачку налили бы без проблем.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 18:24
Yuri_T написав:
Но кто то ж и продаёт, хотя требований обязательной продажи нет.
я про штаты.
таких возможностей может не быть следующие 10 лет.
есть, короче, о чем задуматься[/quote]
А! Ну это да. Хотя пока не видно что выкупают - через день стоп-торги. Только имхо всё ещё дорогое. Дивов в этом году точно не будет. И ещё вопрос не будет ли банкротсв - того же Боинга.
Виталий бы конечно более подробно осветил бы проблему.
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