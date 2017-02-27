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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4287428842894290

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 155
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
6%
9
26.01-26.5
10%
15
26.51-27.0
24%
37
27.01-27.5
14%
21
27.51-28.0
8%
13
выше 28
32%
49
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:25

  budivelnik написав:
  Serg-ik написав:somilitark
я на оба фронта успеваю.
Ок, рынок отыгрывает, потому что он не знал, что ставку понизят.
Но НБУ-знал
слил утром по 25,8 то, что можно было продать по 26 после обеда.
Это похоже на преступление...
Та не знав НБУ , що Саудити після обіда зроблять заявку про
а - трьохкратне збільшення продажу нафти для Європи
б -зменшення ціни на свою нафту до 25 доларів/барель ...для Європи
в - початок перемовин Саудитів з Тотал, Єксон і так далі - по впровадженню пунктів а/б

Да продлит Аллах дни их!
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:28

  lrs7719 написав:А! Ну это да. Хотя пока не видно что выкупают - через день стоп-торги. Только имхо всё ещё дорогое. Дивов в этом году точно не будет. И ещё вопрос не будет ли банкротсв - того же Боинга.
Виталий бы конечно более подробно осветил бы проблему.

относительно дивов - не факт.
я там спросил его аккуратно, он ответил, но времени на долгие ответы, скорее всего, у него просто нет.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:31

  Yuri_T написав:
  lrs7719 написав:А! Ну это да. Хотя пока не видно что выкупают - через день стоп-торги. Только имхо всё ещё дорогое. Дивов в этом году точно не будет. И ещё вопрос не будет ли банкротсв - того же Боинга.
Виталий бы конечно более подробно осветил бы проблему.

относительно дивов - не факт.
я там спросил его аккуратно, он ответил, но времени на долгие ответы, скорее всего, у него просто нет.


Очень инетерсно посмотреть будет как поведёт себя его любимый TLT-SPY (вроде так). Возможно и будет реальным пенсионным фондом.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:32

  sergey_sryvkin написав:
  kluychkooleg написав:
  Alex2006 написав:Грн депо сейчас дает 10% за год чистыми


Поздравляю! Оптимальная стратегия!
Зачем держать на картах со свободным снятием/пополнением любой суммы и с 15%(12%) годовых, если можно держать на неразрывном депо под 12%(10%) годовых?

Лміт ФГВ тільки до 200к...


Так у этих карт выше 10%, есть ее куча по 10% грязными.
Зато всегда можно снять-положить деньги.
А в том же Ощаде столбы уже давно выкорчевали.[/quote]


брехня, я открывал столб на 2000, потом доложил 98000 за раз...
edvardd
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Daimler AG

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Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:37

  Yuri_T написав:
  Serg-ik написав:Ок, рынок отыгрывает, потому что он не знал, что ставку понизят.
Но НБУ-знал
...
Это похоже на преступление...

это еще нужно доказать.
мало кому под силу, я считаю.
все эти бенины шавки бородатые погавкают и успокоятся.

Ну аукцион-то каким боком под преступление можно подвести? Ладно прямая интервенция "А-а-а-а налили своим!". Но аукцион? Объем большой, кто больше дал цену - тот и купил, на момент 11 часов казалось - накормили всех. Оказалось - не всех, спрос пошёл после 12.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:37

  edvardd написав:брехня, я открывал столб на 2000, потом доложил 98000 за раз...


Что снова восстановили?
Я в свое время открывал там до полутора десятка столбов, активно пользовался пару лет, а потом пришел пополнять новые - только на размер начального вклада.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:40

  asti написав:Зображення
Неужели наша борьба с коррупцией так повлияла на продажи Мерсов??!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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