Serg-ik написав:somilitark я на оба фронта успеваю. Ок, рынок отыгрывает, потому что он не знал, что ставку понизят. Но НБУ-знал слил утром по 25,8 то, что можно было продать по 26 после обеда. Это похоже на преступление...
Та не знав НБУ , що Саудити після обіда зроблять заявку про а - трьохкратне збільшення продажу нафти для Європи б -зменшення ціни на свою нафту до 25 доларів/барель ...для Європи в - початок перемовин Саудитів з Тотал, Єксон і так далі - по впровадженню пунктів а/б
lrs7719 написав:А! Ну это да. Хотя пока не видно что выкупают - через день стоп-торги. Только имхо всё ещё дорогое. Дивов в этом году точно не будет. И ещё вопрос не будет ли банкротсв - того же Боинга. Виталий бы конечно более подробно осветил бы проблему.
относительно дивов - не факт. я там спросил его аккуратно, он ответил, но времени на долгие ответы, скорее всего, у него просто нет.
lrs7719 написав:А! Ну это да. Хотя пока не видно что выкупают - через день стоп-торги. Только имхо всё ещё дорогое. Дивов в этом году точно не будет. И ещё вопрос не будет ли банкротсв - того же Боинга. Виталий бы конечно более подробно осветил бы проблему.
относительно дивов - не факт. я там спросил его аккуратно, он ответил, но времени на долгие ответы, скорее всего, у него просто нет.
Очень инетерсно посмотреть будет как поведёт себя его любимый TLT-SPY (вроде так). Возможно и будет реальным пенсионным фондом.
Serg-ik написав:Ок, рынок отыгрывает, потому что он не знал, что ставку понизят. Но НБУ-знал ... Это похоже на преступление...
это еще нужно доказать. мало кому под силу, я считаю. все эти бенины шавки бородатые погавкают и успокоятся.
Ну аукцион-то каким боком под преступление можно подвести? Ладно прямая интервенция "А-а-а-а налили своим!". Но аукцион? Объем большой, кто больше дал цену - тот и купил, на момент 11 часов казалось - накормили всех. Оказалось - не всех, спрос пошёл после 12.