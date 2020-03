Додано: Чет 12 бер, 2020 19:05

kluychkooleg написав: edvardd написав: брехня, я открывал столб на 2000, потом доложил 98000 за раз... брехня, я открывал столб на 2000, потом доложил 98000 за раз...



Что снова восстановили?

Я в свое время открывал там до полутора десятка столбов, активно пользовался пару лет, а потом пришел пополнять новые - только на размер начального вклада. Что снова восстановили?Я в свое время открывал там до полутора десятка столбов, активно пользовался пару лет, а потом пришел пополнять новые - только на размер начального вклада.

Правда десь посередині: поповнення без обмежень можливе по депозитах на 3 та 6 місяців. Більші терміни - обмеження. Правда десь посередині: поповнення без обмежень можливе по депозитах на 3 та 6 місяців. Більші терміни - обмеження.

