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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 42894290429142924293>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 155
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
6%
9
26.01-26.5
10%
15
26.51-27.0
24%
37
27.01-27.5
14%
21
27.51-28.0
8%
13
выше 28
32%
49
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:01

  sergey_sryvkin написав:
Що ви маєте на увазі під "всєгда можна снять?"

Якщо мова про фонд, то знімати ви захочете після того, як запахне введенням до банку ТА. Як ви оцінюєте свої шанси
1) вчасно це відстежити і зняти гроші заздалегідь?..
2) Навіть якщо відстежите вчасно, як швидко банк знайде гроші?.. Враховуючі, що сумма у вас буде більше (істотно більше) фонду, а таких, як ви, буде ще купа розумників?..


Уже приводил пример - у меня на карте лежало под фонд, капало 15% на всю сумму, т.е. 12% чистыми. Выше фонда ни к каком банке, кроме Ощада, ни на картах, ни на депо никогда не держал.
Все таки уже два банка пережил, все получил сполна.
Так вот 7-го числа, когда все банки были закрыты и даже были закрыты зоны самообслуживания моего банка, я снял без процентов в банкоматах
других банков почти все деньги, пошел с ними на опт и купил доллары по 24,83. Будет курс 26,90 - продам и положу обратно.
Будет намек на шухер, пойду и в тот же день сниму.
А теперь напишите, что я лох, что не держал гривну на неразрывном депо под 10%.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 12 бер, 2020 19:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:01

  Яша написав:кто-нибудь знает реальные цифры закрытия мб? а то блумберг рисует 26.145

25.99 - 26.01
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Еще два новых подтвержденных случая коронавируса - Житомирская область и опять Черновицкая.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:04

Мы Спасены !!!!

https://korrespondent.net/business/fina ... -naftohaza
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:05

  kluychkooleg написав:
  edvardd написав:брехня, я открывал столб на 2000, потом доложил 98000 за раз...


Что снова восстановили?
Я в свое время открывал там до полутора десятка столбов, активно пользовался пару лет, а потом пришел пополнять новые - только на размер начального вклада.

Правда десь посередині: поповнення без обмежень можливе по депозитах на 3 та 6 місяців. Більші терміни - обмеження.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:07

  goldfinger написав:
  budivelnik написав:
  Serg-ik написав:somilitark
я на оба фронта успеваю.
Ок, рынок отыгрывает, потому что он не знал, что ставку понизят.
Но НБУ-знал
слил утром по 25,8 то, что можно было продать по 26 после обеда.
Это похоже на преступление...
Та не знав НБУ , що Саудити після обіда зроблять заявку про
а - трьохкратне збільшення продажу нафти для Європи
б -зменшення ціни на свою нафту до 25 доларів/барель ...для Європи
в - початок перемовин Саудитів з Тотал, Єксон і так далі - по впровадженню пунктів а/б

Да продлит Аллах дни их!


Якщо нафта по 25,то долар вверх? :D
Хто з експертів підскаже?
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:11

  centurionus написав:Правда десь посередині: поповнення без обмежень можливе по депозитах на 3 та 6 місяців. Більші терміни - обмеження.


Понятно, я открывал длинные - по 12 и 18 месяцев со смещением по 2-3 месяца между ними.
В результате держал под высокие проценты, но по два-три месяца.
Когда-то пополнял без проблем, потом не смог и забил на Ощад.
Столбов еще немного осталось, но не пользуюсь.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 12 бер, 2020 19:15, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:11

  lrs7719 написав:
  Yuri_T написав:я про штаты.

Хотя пока не видно что выкупают - через день стоп-торги.

когда говорю, что выкупают, имею ввиду вот это:

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Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:13

Евро помчалось восстанавливаться.
Это к вопросу о вреде принятия поспешных решений.
Евро обманет вас всегда.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:15

  Yuri_T написав:
  lrs7719 написав:
  Yuri_T написав:я про штаты.

Хотя пока не видно что выкупают - через день стоп-торги.

когда говорю, что выкупают, имею ввиду вот это:

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На каких новостях это такой прыжок? отыграли чуть ли не 5%
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