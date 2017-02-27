sergey_sryvkin написав: Що ви маєте на увазі під "всєгда можна снять?"
Якщо мова про фонд, то знімати ви захочете після того, як запахне введенням до банку ТА. Як ви оцінюєте свої шанси 1) вчасно це відстежити і зняти гроші заздалегідь?.. 2) Навіть якщо відстежите вчасно, як швидко банк знайде гроші?.. Враховуючі, що сумма у вас буде більше (істотно більше) фонду, а таких, як ви, буде ще купа розумників?..
Уже приводил пример - у меня на карте лежало под фонд, капало 15% на всю сумму, т.е. 12% чистыми. Выше фонда ни к каком банке, кроме Ощада, ни на картах, ни на депо никогда не держал. Все таки уже два банка пережил, все получил сполна. Так вот 7-го числа, когда все банки были закрыты и даже были закрыты зоны самообслуживания моего банка, я снял без процентов в банкоматах других банков почти все деньги, пошел с ними на опт и купил доллары по 24,83. Будет курс 26,90 - продам и положу обратно. Будет намек на шухер, пойду и в тот же день сниму. А теперь напишите, что я лох, что не держал гривну на неразрывном депо под 10%.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 12 бер, 2020 19:02, всього редагувалось 1 раз.
Serg-ik написав:somilitark я на оба фронта успеваю. Ок, рынок отыгрывает, потому что он не знал, что ставку понизят. Но НБУ-знал слил утром по 25,8 то, что можно было продать по 26 после обеда. Это похоже на преступление...
Та не знав НБУ , що Саудити після обіда зроблять заявку про а - трьохкратне збільшення продажу нафти для Європи б -зменшення ціни на свою нафту до 25 доларів/барель ...для Європи в - початок перемовин Саудитів з Тотал, Єксон і так далі - по впровадженню пунктів а/б
Да продлит Аллах дни их!
Якщо нафта по 25,то долар вверх? Хто з експертів підскаже?
centurionus написав:Правда десь посередині: поповнення без обмежень можливе по депозитах на 3 та 6 місяців. Більші терміни - обмеження.
Понятно, я открывал длинные - по 12 и 18 месяцев со смещением по 2-3 месяца между ними. В результате держал под высокие проценты, но по два-три месяца. Когда-то пополнял без проблем, потом не смог и забил на Ощад. Столбов еще немного осталось, но не пользуюсь.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 12 бер, 2020 19:15, всього редагувалось 2 разів.