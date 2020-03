Додано: Чет 12 бер, 2020 19:23

kluychkooleg написав: centurionus написав: Правда десь посередині: поповнення без обмежень можливе по депозитах на 3 та 6 місяців. Більші терміни - обмеження. Правда десь посередині: поповнення без обмежень можливе по депозитах на 3 та 6 місяців. Більші терміни - обмеження.



Понятно, я открывал длинные - по 12 и 18 месяцев со смеением по 2-3 месяца между ними.

Когда-то пополнял без проблем, потом не смог и забил на Ощад.

Столбов еще немного осталось, но не пользуюсь. Понятно, я открывал длинные - по 12 и 18 месяцев со смеением по 2-3 месяца между ними.Когда-то пополнял без проблем, потом не смог и забил на Ощад.Столбов еще немного осталось, но не пользуюсь.

В "Ощаді" все було згідно раніше укладених договорів (якщо передбачалося поповнення без обмежень, то воно залишалося).

В якийсь момент збільшили розмір мінімального вкладу (1000 у.о.), ввели обмеження на поповнення депо з терміном більше 6 місяців (для нових договорів). Згодом зменшили розмір мінімального вкладу в валюті (100 у.о.). Наче так. В "Ощаді" все було згідно раніше укладених договорів (якщо передбачалося поповнення без обмежень, то воно залишалося).В якийсь момент збільшили розмір мінімального вкладу (1000 у.о.), ввели обмеження на поповнення депо з терміном більше 6 місяців (для нових договорів). Згодом зменшили розмір мінімального вкладу в валюті (100 у.о.). Наче так.

