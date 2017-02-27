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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4290429142924293>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 155
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
6%
9
26.01-26.5
10%
15
26.51-27.0
24%
37
27.01-27.5
14%
21
27.51-28.0
8%
13
выше 28
32%
49
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:15

МОЛНИЯ!!! ФРС Нью- Йорка проведет РЕПО на $1 трлн в течение

https://smart-lab.ru/blog/602288.php
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:21

  Nazarkino написав:https://smart-lab.ru/blog/602288.php

Теперь понятно, триллион рефинанса. Тушат пожар деньгами.
yp1ripe
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:22

  Nazarkino написав:https://smart-lab.ru/blog/602288.php


И к каким последствиям это приведет?
Просвятите неопытного форумчанина.

Доллар подешевеет?
shramko82
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:23

  kluychkooleg написав:
  centurionus написав:Правда десь посередині: поповнення без обмежень можливе по депозитах на 3 та 6 місяців. Більші терміни - обмеження.


Понятно, я открывал длинные - по 12 и 18 месяцев со смеением по 2-3 месяца между ними.
Когда-то пополнял без проблем, потом не смог и забил на Ощад.
Столбов еще немного осталось, но не пользуюсь.

В "Ощаді" все було згідно раніше укладених договорів (якщо передбачалося поповнення без обмежень, то воно залишалося).
В якийсь момент збільшили розмір мінімального вкладу (1000 у.о.), ввели обмеження на поповнення депо з терміном більше 6 місяців (для нових договорів). Згодом зменшили розмір мінімального вкладу в валюті (100 у.о.). Наче так.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:23

  Nazarkino написав:https://smart-lab.ru/blog/602288.php
и где ж нам тот доллар ловить?
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:25

Акции Арселор миттал Испания:

Зображення

Обратите внимание, в 2008 году цена доходила до 140$ за бумагу, затем упала
до 40 примерно. Сейчас стоит 7,55...
Без комментариев//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:35

  centurionus написав:В "Ощаді" все було згідно раніше укладених договорів (якщо передбачалося поповнення без обмежень, то воно залишалося).
В якийсь момент збільшили розмір мінімального вкладу (1000 у.о.), ввели обмеження на поповнення депо з терміном більше 6 місяців (для нових договорів). Згодом зменшили розмір мінімального вкладу в валюті (100 у.о.). Наче так.


Ну я то договоры не читаю. Думал, что все, как раньше.
Многие онлайн открывал.
Несколько автопролонировались, забыл отказ оформить.
На да неважно. Сейчас не актуально.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зальют 5 триллионов долларов до конца марта.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:38

  Сибарит написав:
  Искатель написав:То, что продается на МБ после 15:30, проводится ТОМом. Поэтому в сегодняшней цифре не было учтено.

Спасибо!
Тогда получается, что в моей раскладке за прошлую неделю Валютный рынок в контексте ДС стоит 79 млн перенести со среды на вечер вторника?
Понедельник: 0 - 102
Вторник: 0 - 91
Среда: 50 - 0
Четверг: 100 - 0
Пятница: 0 - 114
Так получается логичней - направление интервенций соответствует дневным направлениям движения курса. Вот только текущая информация теперь получается неполной :(

Сорри, отвечаю с задержкой :) Сами понимаете, дни нонче горячие.
По моим данным прошлая неделя так распределилась:
Понедельник - продажа 101
Вторник - продажа 91,2
Среда - покупка 50
Четверг - покупка 100
Пятница - продажа 115
Если я правильно понял Вашу форму записи, то сейчас Вы все верно записали (я только уточнил цифры).

  Сибарит написав:А в расчете официального курса тоже берутся сделки от 15-30 предыдущего дня?
Похоже, тогда стоит уровни закрытия брать для этого времени.

Вот это наверняка не скажу. Но с недавнего времени (лень искать точную дату) дано указание: все сделки после 15:30 проводятся ТОМом и учитываются на следующий день. Это очень путает при анализе ликвидности. А сейчас - так вообще, НБУ практически каждый день продает на закрытии. Сегодня, кстати, тоже по 26,02 закончил распродажу.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:42

Доллар падает относительно всего.

Завтра скорее всего увидим укрепление "самой красивой"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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