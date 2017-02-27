centurionus написав:Правда десь посередині: поповнення без обмежень можливе по депозитах на 3 та 6 місяців. Більші терміни - обмеження.
Понятно, я открывал длинные - по 12 и 18 месяцев со смеением по 2-3 месяца между ними. Когда-то пополнял без проблем, потом не смог и забил на Ощад. Столбов еще немного осталось, но не пользуюсь.
В "Ощаді" все було згідно раніше укладених договорів (якщо передбачалося поповнення без обмежень, то воно залишалося). В якийсь момент збільшили розмір мінімального вкладу (1000 у.о.), ввели обмеження на поповнення депо з терміном більше 6 місяців (для нових договорів). Згодом зменшили розмір мінімального вкладу в валюті (100 у.о.). Наче так.
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centurionus написав:В "Ощаді" все було згідно раніше укладених договорів (якщо передбачалося поповнення без обмежень, то воно залишалося). В якийсь момент збільшили розмір мінімального вкладу (1000 у.о.), ввели обмеження на поповнення депо з терміном більше 6 місяців (для нових договорів). Згодом зменшили розмір мінімального вкладу в валюті (100 у.о.). Наче так.
Ну я то договоры не читаю. Думал, что все, как раньше. Многие онлайн открывал. Несколько автопролонировались, забыл отказ оформить. На да неважно. Сейчас не актуально.
Искатель написав:То, что продается на МБ после 15:30, проводится ТОМом. Поэтому в сегодняшней цифре не было учтено.
Спасибо! Тогда получается, что в моей раскладке за прошлую неделю Валютный рынок в контексте ДС стоит 79 млн перенести со среды на вечер вторника? Понедельник: 0 - 102 Вторник: 0 - 91 Среда: 50 - 0 Четверг: 100 - 0 Пятница: 0 - 114 Так получается логичней - направление интервенций соответствует дневным направлениям движения курса. Вот только текущая информация теперь получается неполной
Сорри, отвечаю с задержкой Сами понимаете, дни нонче горячие. По моим данным прошлая неделя так распределилась: Понедельник - продажа 101 Вторник - продажа 91,2 Среда - покупка 50 Четверг - покупка 100 Пятница - продажа 115 Если я правильно понял Вашу форму записи, то сейчас Вы все верно записали (я только уточнил цифры).
Сибарит написав:А в расчете официального курса тоже берутся сделки от 15-30 предыдущего дня? Похоже, тогда стоит уровни закрытия брать для этого времени.
Вот это наверняка не скажу. Но с недавнего времени (лень искать точную дату) дано указание: все сделки после 15:30 проводятся ТОМом и учитываются на следующий день. Это очень путает при анализе ликвидности. А сейчас - так вообще, НБУ практически каждый день продает на закрытии. Сегодня, кстати, тоже по 26,02 закончил распродажу.