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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4290429142924293

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 155
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
6%
9
26.01-26.5
10%
15
26.51-27.0
24%
37
27.01-27.5
14%
21
27.51-28.0
8%
13
выше 28
32%
49
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:47

  Вкладчик1234 написав:Доллар падает относительно всего.

Завтра скорее всего увидим укрепление "самой красивой"


вряд ли
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:49

  Вкладчик1234 написав:Доллар падает относительно всего.

Завтра скорее всего увидим укрепление "самой красивой"

Пока это РЕПО.
ФРС ссыканул роста ставок по трежерис.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:53

  UA написав:
  Вкладчик1234 написав:Доллар падает относительно всего.

Завтра скорее всего увидим укрепление "самой красивой"

Пока это РЕПО.
ФРС ссыканул роста ставок по трежерис.

Спору нет.
Локально - доллар дешевеет.
Когда РЕПО закончится - подорожает. Особенно, когда придёт время возвращать деньги :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:56

  Вкладчик1234 написав:
  UA написав:
  Вкладчик1234 написав:Доллар падает относительно всего.

Завтра скорее всего увидим укрепление "самой красивой"

Пока это РЕПО.
ФРС ссыканул роста ставок по трежерис.

Спору нет.
Локально - доллар дешевеет.
Когда РЕПО закончится - подорожает. Особенно, когда придёт время возвращать деньги :)

Похоже на игру - пускай первым завалится Дойче банк, а не Морган или Голдман :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:57

  Вкладчик1234 написав:Доллар падает относительно всего.

Завтра скорее всего увидим укрепление "самой красивой"

затра после обеда будут все заходить в валюту на выходные..так что вверх :!:
валерчик
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:01

  Serg-ik написав:Кто что понимает?
НБУ выставил на аукцион 200 млн.
Спрос был всего на 75,9 млн, курс продажи всего 25,8-25,84. На остальную сумму желающих по такому курсу не нашлось
Но к концу дня курс стал 26,02...
Те, что с утра , были маленькие, но 25,8....
а после обеда-большие, но по 26.
Так?

На державних (і не тільки) конкурсах-тендерах за традицією організатор закладає певні вимоги до учасників, які обмежують можливість участі в них. А може зробити практично одночасно оголошення про конкурс і сам конкурс і хто зазделегідь не знав, навіть документи не встигне підготувати, а не те, що їх подати вчасно.
Останнім часом взагалі стало модним ставати "переможцем шляхом переговорів",тобто тупо "договорняк".
Це Україна.
L
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

1. Сегодня Национальный банк продолжал проводить интервенции по продаже валюты Всего с этой целью было продано более $220 млн"
2. Ситибанк" обновил котировки, согласно которым он готов продавать "короткие" ОВГЗ с погашением в этом году под 13,5%, а более длинные – под 14%.
В то же время на покупку ОВГЗ "Ситибанк" поставил ставки от 16% по "коротким" бумагам до 18% – по "длинным".
Как-то так
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Волк
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Волк написав:2. Ситибанк" обновил котировки, согласно которым он готов продавать "короткие" ОВГЗ с погашением в этом году под 13,5%, а более длинные – под 14%.
В то же время на покупку ОВГЗ "Ситибанк" поставил ставки от 16% по "коротким" бумагам до 18% – по "длинным".
Как-то так
Я тут чогось не розумію
Банк купив ОВДП з дохідністю в 10%
А тепер пропонує їх-же з дохідністю в 13,5-14%
Але дохідність ОВДП визначалась Державою...
Чи Сіті продає наприклад облігацій з номіналом на 1000 за 800 ???
Якщо з дисконтом-то чому той же НБУ їх не скупить?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:20

budivelnik
НБУ в обычной ситуации не выкупает ОВГЗ с рынка. На вторичном рынке дисконт возможен, и да, инвесторы могут продавать бумага в минус себе
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
Волк
 
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