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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 бер, 2020 19:47
Вкладчик1234 написав:
Доллар падает относительно всего.
Завтра скорее всего увидим укрепление "самой красивой"
вряд ли
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Додано: Чет 12 бер, 2020 19:49
Вкладчик1234 написав:
Доллар падает относительно всего.
Завтра скорее всего увидим укрепление "самой красивой"
Пока это РЕПО.
ФРС ссыканул роста ставок по трежерис.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 19:53
UA написав: Вкладчик1234 написав:
Доллар падает относительно всего.
Завтра скорее всего увидим укрепление "самой красивой"
Пока это РЕПО.
ФРС ссыканул роста ставок по трежерис.
Спору нет.
Локально - доллар дешевеет.
Когда РЕПО закончится - подорожает. Особенно, когда придёт время возвращать деньги
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 12 бер, 2020 19:56
Вкладчик1234 написав: UA написав: Вкладчик1234 написав:
Доллар падает относительно всего.
Завтра скорее всего увидим укрепление "самой красивой"
Пока это РЕПО.
ФРС ссыканул роста ставок по трежерис.
Спору нет.
Локально - доллар дешевеет.
Когда РЕПО закончится - подорожает. Особенно, когда придёт время возвращать деньги
Похоже на игру - пускай первым завалится Дойче банк, а не Морган или Голдман
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UA
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Додано: Чет 12 бер, 2020 19:57
Вкладчик1234 написав:
Доллар падает относительно всего.
Завтра скорее всего увидим укрепление "самой красивой"
затра после обеда будут все заходить в валюту на выходные..так что вверх
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валерчик
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Додано: Чет 12 бер, 2020 20:01
Serg-ik написав:
Кто что понимает?
НБУ выставил на аукцион 200 млн.
Спрос был всего на 75,9 млн, курс продажи всего 25,8-25,84. На остальную сумму желающих по такому курсу не нашлось
Но к концу дня курс стал 26,02...
Те, что с утра , были маленькие, но 25,8....
а после обеда-большие, но по 26.
Так?
На державних (і не тільки) конкурсах-тендерах за традицією організатор закладає певні вимоги до учасників, які обмежують можливість участі в них. А може зробити практично одночасно оголошення про конкурс і сам конкурс і хто зазделегідь не знав, навіть документи не встигне підготувати, а не те, що їх подати вчасно.
Останнім часом взагалі стало модним ставати "переможцем шляхом переговорів",тобто тупо "договорняк".
Це Україна.
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L
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Додано: Чет 12 бер, 2020 20:08
1. Сегодня Национальный банк продолжал проводить интервенции по продаже валюты Всего с этой целью было продано более $220 млн"
2. Ситибанк" обновил котировки, согласно которым он готов продавать "короткие" ОВГЗ с погашением в этом году под 13,5%, а более длинные – под 14%.
В то же время на покупку ОВГЗ "Ситибанк" поставил ставки от 16% по "коротким" бумагам до 18% – по "длинным".
Как-то так
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
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Волк
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Додано: Чет 12 бер, 2020 20:15
Волк написав:
2. Ситибанк" обновил котировки, согласно которым он готов продавать "короткие" ОВГЗ с погашением в этом году под 13,5%, а более длинные – под 14%.
В то же время на покупку ОВГЗ "Ситибанк" поставил ставки от 16% по "коротким" бумагам до 18% – по "длинным".
Как-то так
Я тут чогось не розумію
Банк купив ОВДП з дохідністю в 10%
А тепер пропонує їх-же з дохідністю в 13,5-14%
Але дохідність ОВДП визначалась Державою...
Чи Сіті продає наприклад облігацій з номіналом на 1000 за 800 ???
Якщо з дисконтом-то чому той же НБУ їх не скупить?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Чет 12 бер, 2020 20:20
budivelnik
НБУ в обычной ситуации не выкупает ОВГЗ с рынка. На вторичном рынке дисконт возможен, и да, инвесторы могут продавать бумагу в минус себе
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
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Волк
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