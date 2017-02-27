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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 42924293429442954296>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 163
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
6%
9
26.01-26.5
10%
16
26.51-27.0
24%
39
27.01-27.5
14%
23
27.51-28.0
9%
14
выше 28
31%
51
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:31

  kluychkooleg написав:
  sergey_sryvkin написав:
Що ви маєте на увазі під "всєгда можна снять?"

Якщо мова про фонд, то знімати ви захочете після того, як запахне введенням до банку ТА. Як ви оцінюєте свої шанси
1) вчасно це відстежити і зняти гроші заздалегідь?..
2) Навіть якщо відстежите вчасно, як швидко банк знайде гроші?.. Враховуючі, що сумма у вас буде більше (істотно більше) фонду, а таких, як ви, буде ще купа розумників?..

Уже приводил пример - у меня на карте лежало под фонд,

Далі нецікаво.
Яку максимальну суму ви можете зняти в банкоматах, скажемо, за 2-3 години? Реально?..
Приват, наприклад, дає зняти усього 20 тис грн раз на три години.

  kluychkooleg написав:Будет намек на шухер, пойду и в тот же день сниму.


"Намьокі на шухєр" бувають кожного дня. Чи ви кожен день тільки й займаєтесь, що читаєте аналітіку про свій банк, та ще й є фінансовим еспертом?..

  kluychkooleg написав:А теперь напишите, что я лох, что не держал гривну на неразрывном депо под 10%.

Судячи з написаного, у вас її й не було. "Під фонд" то несерйозна сума, там і сотні в місяць не накапає. Ваша порада тримати гроші на прозапасі підходить тільки для невеликих сум, або не є безпечною..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:38

(Reuters) - Федеральный резервный банк Нью-Йорка заявил в четверг, что на этой неделе он введет 1,5 трлн долларов США в новые операции репо и начнет покупку ряда сроков погашения в рамках своих ежемесячных покупок казначейства.

Центральный банк предложит 500 миллиардов долларов в рамках трехмесячной операции репо в четверг. Он предложит дополнительно 500 миллиардов долларов в виде репо на один месяц и 500 миллиардов долларов на три месяца на репо в пятницу.

Это знаменует собой третий существенный рост поддержки репо, объявленный центральным банком США на этой неделе, что является признаком того, что ФРС предпринимает решительные шаги для увеличения ликвидности в банковской системе, поскольку рынки начинают демонстрировать признаки стресса.

ФРС также вносит заметные изменения в сроки погашения казначейских ценных бумаг, которые она покупает ежемесячно, чтобы увеличить резервы. Начиная с пятницы, центральный банк будет совершать покупки по ряду сроков погашения в соответствии с составом казначейских ценных бумаг, включая купоны, векселя, казначейские ценные бумаги с инфляцией и облигации с плавающей ставкой.

До сих пор ФРС фокусировала свои покупки на краткосрочных казначейских векселях, что должно было подчеркнуть, что расширение баланса было частью технических усилий по увеличению ликвидности, а не способом стимулирования.

Фондовые рынки США сократили потери после того, как ФРС объявила о корректировках. Изменения были внесены по указанию председателя ФРС Джерома Пауэлла в консультации с политическим комитетом ФРС, сказал ФРС в Нью-Йорке.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:44

  goldfinger написав:Да продлит Аллах дни их!


В них ім"я є :) Мохаммед бін Сальман аль Сауд, коротко МБС.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:44

[quote="4897194:sergey_sryvkin"]
И что вы пытаетесь мне доказать? На депо дейтсвует то же правило фонда.
Пытаетесь доказать, что 10% без доступа лучше, чем 12% с доступом?
Не получится, я в школе арифметику учил.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 12 бер, 2020 21:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:45

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http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:56

  sergey_sryvkin написав:
  kluychkooleg написав:
  sergey_sryvkin написав:
Що ви маєте на увазі під "всєгда можна снять?"

Якщо мова про фонд, то знімати ви захочете після того, як запахне введенням до банку ТА. Як ви оцінюєте свої шанси
1) вчасно це відстежити і зняти гроші заздалегідь?..
2) Навіть якщо відстежите вчасно, як швидко банк знайде гроші?.. Враховуючі, що сумма у вас буде більше (істотно більше) фонду, а таких, як ви, буде ще купа розумників?..

Уже приводил пример - у меня на карте лежало под фонд,

Далі нецікаво.
Яку максимальну суму ви можете зняти в банкоматах, скажемо, за 2-3 години? Реально?..
Приват, наприклад, дає зняти усього 20 тис грн раз на три години.

  kluychkooleg написав:Будет намек на шухер, пойду и в тот же день сниму.


"Намьокі на шухєр" бувають кожного дня. Чи ви кожен день тільки й займаєтесь, що читаєте аналітіку про свій банк, та ще й є фінансовим еспертом?..

  kluychkooleg написав:А теперь напишите, что я лох, что не держал гривну на неразрывном депо под 10%.

Судячи з написаного, у вас її й не було. "Під фонд" то несерйозна сума, там і сотні в місяць не накапає. Ваша порада тримати гроші на прозапасі підходить тільки для невеликих сум, або не є безпечною..


А вы другие банки кроме привата знаете? Похоже, что нет.
Приват выдает по 1 тыс., не удобно. Кстати, мне Приват после 15 тысяч отказал, а не после 20.
Сбер - 30 тысяч в день по 4 тыс. за раз.
Аваль - 5 тыс.
Ощад - без ограничений по 2 тыс.
Да, неудобно, но 160 тысяч я снял. Время не засекал, но где-то часа 3 и ушло, с учетом того, что приходилось периодически людей пропускать.

"Судячи з написаного, у вас її й не було."
Кода была, держал в Ощаде по 17-18%, много.
А вы до сих пор держите под 10%? Тогда понятно, мои сочувствия.
И что вы пытаетесь мне доказать? На депо дейтсвует то же правило фонда.
Пытаетесь доказать, что 10% без доступа лучше, чем 12% с доступом?
Не получится, я в школе арифметику учил.[/quote]


ощад выдаёт без ограничений, в пределах 40 банкнот за раз, есть такая штука - лимиты на снятие, которая легко меняется в кабинете...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

kluychkooleg написав:Сбер - 30 тысяч в день по 4 тыс. за раз.
Мне 4 не дал утром по чужой карте, меньше не пробовал.
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:58

Многолетний товарный лидер палладий сегодня минус больше 20%

Интересно тут обвиняют НБУ, что продал на 1% ниже сегодняшних максимумов, когда фунт упал на 2%, австралиец на 2,6% :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:02

  2XL написав:
kluychkooleg написав:Сбер - 30 тысяч в день по 4 тыс. за раз.
Мне 4 не дал утром по чужой карте, меньше не пробовал.


Дело в вашем банке и его ограничениях.
Еще может быть, что он моему банку доверяет больше, чем вашему.
Наверняка есть разные соглашения между банками.
И на лимит, и на проценты.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 12 бер, 2020 21:45, всього редагувалось 1 раз.
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"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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