Додано: Чет 12 бер, 2020 20:38

(Reuters) - Федеральный резервный банк Нью-Йорка заявил в четверг, что на этой неделе он введет 1,5 трлн долларов США в новые операции репо и начнет покупку ряда сроков погашения в рамках своих ежемесячных покупок казначейства.



Центральный банк предложит 500 миллиардов долларов в рамках трехмесячной операции репо в четверг. Он предложит дополнительно 500 миллиардов долларов в виде репо на один месяц и 500 миллиардов долларов на три месяца на репо в пятницу.



Это знаменует собой третий существенный рост поддержки репо, объявленный центральным банком США на этой неделе, что является признаком того, что ФРС предпринимает решительные шаги для увеличения ликвидности в банковской системе, поскольку рынки начинают демонстрировать признаки стресса.



ФРС также вносит заметные изменения в сроки погашения казначейских ценных бумаг, которые она покупает ежемесячно, чтобы увеличить резервы. Начиная с пятницы, центральный банк будет совершать покупки по ряду сроков погашения в соответствии с составом казначейских ценных бумаг, включая купоны, векселя, казначейские ценные бумаги с инфляцией и облигации с плавающей ставкой.



До сих пор ФРС фокусировала свои покупки на краткосрочных казначейских векселях, что должно было подчеркнуть, что расширение баланса было частью технических усилий по увеличению ликвидности, а не способом стимулирования.



Фондовые рынки США сократили потери после того, как ФРС объявила о корректировках. Изменения были внесены по указанию председателя ФРС Джерома Пауэлла в консультации с политическим комитетом ФРС, сказал ФРС в Нью-Йорке.

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