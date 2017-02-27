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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4293429442954296>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 163
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
6%
9
26.01-26.5
10%
16
26.51-27.0
24%
39
27.01-27.5
14%
23
27.51-28.0
9%
14
выше 28
31%
51
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:08

  edvardd написав:
  Nazarkino написав:https://smart-lab.ru/blog/602288.php

мацкали считать не умеют - 1,5 триллиона:
https://www.wsj.com/articles/fed-to-inj ... 1584033537


Оці всі речі б"ють по пересічним, що накопили 50-100 тис під матрасом і там їх і тримають на чорний день.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:10

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Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 12 бер, 2020 21:42, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:10

"... запускай Берлагу!"

  Sinbad777 написав:Коллеги а как бы нам вызвать дух капита Америки LiBo? Уж месяц, не слуху не духу, волнуюсь. Или деньги на интернет закончились?

Пока что объявился только дух капитана Очевидность - Адам Смит с ретроградной обзорой (своевременной и освежающе полезной) ... :mrgreen:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=132&p=4897063#p4897041
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:12

Продажа долларов приостановлена в большинстве обменников по Казахстану
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:14

  Вкладчик1234 написав:Продажа долларов приостановлена в большинстве обменников по Казахстану

Шариков, ты в Казахстане ?
Нет ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:16

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Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 12 бер, 2020 21:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:18

Динамика продажи валюты НБУ на межбанке.

Вторник - 250 млн.дол.
Среда - 307 млн.дол.
Четверг - 225 млн.дол.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:19

  zzzzzz написав:
  сірий написав:Щось міняйло застряв на 26.5,вишче брати- нема бажаючих.
Мабуть все ж таки нац.банк заспокоїв.
Можливо зходим ще до низу. :wink:

Но покупки по 26,40 подпирают.


а ви так гаряче ракету запускали вчора :roll:

  zzzzzz написав:Посмотрим что завтра решит НБУ.

Хотелось бы что-бы к 14:00 курс подошел к 28 , ну или к 27,50

Но тут важно что решит НБУ. Если снизит ставку, или оставит на месте, то ничего хорошего не будет.

А вот если поднимет хотя-бы на 2% а еще лучше на 3% тогда можно попытаться ловить откат.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:22

  Sinbad777 написав:Коллеги а как бы нам вызвать дух капита Америки LiBo? Уж месяц, не слуху не духу, волнуюсь. Или деньги на интернет закончились?

да боюсь как бы он коронавирус не схватил, со 2 марта недоступен...
в Америке мед бардак почище нашего...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:38

  edvardd написав:в Америке мед бардак почище нашего...

У вас бардак везде, может стоит бардак убрать из вашей головы ?
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 12 бер, 2020 21:39, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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