edvardd написав:
мацкали считать не умеют - 1,5 триллиона:
https://www.wsj.com/articles/fed-to-inj ... 1584033537
Оці всі речі б"ють по пересічним, що накопили 50-100 тис під матрасом і там їх і тримають на чорний день.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:08
Оці всі речі б"ють по пересічним, що накопили 50-100 тис під матрасом і там їх і тримають на чорний день.
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:10
-- del
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 12 бер, 2020 21:42, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:10
"... запускай Берлагу!"
Пока что объявился только дух капитана Очевидность - Адам Смит с ретроградной обзорой (своевременной и освежающе полезной) ...
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=132&p=4897063#p4897041
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:12
Продажа долларов приостановлена в большинстве обменников по Казахстану
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:14
Шариков, ты в Казахстане ?
Нет ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:16
-- del
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 12 бер, 2020 21:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:18
Динамика продажи валюты НБУ на межбанке.
Вторник - 250 млн.дол.
Среда - 307 млн.дол.
Четверг - 225 млн.дол.
Живите своим умом!
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:19
а ви так гаряче ракету запускали вчора
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:22
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:38
У вас бардак везде, может стоит бардак убрать из вашей головы ?
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 12 бер, 2020 21:39, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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