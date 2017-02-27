Додано: Чет 12 бер, 2020 21:48

Volodymyr Omelyan

Вчора о 14:38 ·

Зростання економіки та кінець епохи бідності, вони нам це обіцяли!



2019 рік обирається новий Президент, депутати ВРУ та призначається новий Уряд. Починається робота по зростанню економіки нам обіцяють за 5 років ріст ВВП на 40% та багато іншого.

Разом з тим, у Президента і Уряду не було ані плану економічного розвитку, ані власної політичної волі. Рішення які приймались були хаотичні, а в деяких випадках навіть суперечливі.

Так, масовий продаж Урядом ОВДП, щоб закрити дірки в бюджеті, призвело до посилення гривні. Ці та інші дії Уряду Зеленського породили наступні негативні наслідки у 2019 році:

1) падіння промисловості на 1,8%, причому у грудні 2019 - падіння склало 8,3%;

2) значний удар по експортерам;

3) рекордна за 19 років заборгованість по заробітним платам;

4) невиконання плану надходжень до держбюджету митницею;

5) дефіцит державного бюджету у розмірі 120 млрд грн;

6) провал переговорів з МВФ щодо отримання траншів з фінансової допомоги;

7) спад росту ВВП, у четвертому кварталі ріст ВВП склав лише 1,5%, що значно нівелювало досягнення попередніх кварталів та забезпечило загальне зростання лише у 3%.

З усім цим багажем ми увійшли у 2020 рік, в якому проблеми починають нарощуватись сніговою кулею, вже у січні значне невиконання плану надходжень до державного бюджету на 14 млрд грн, падіння промисловості на 5,1% у порівнянні з січнем 2019 року.

У лютому 2020 року спостерігалась аналогічна ситуація з недонадходженнями до державного бюджету, але вже приховане податковими зборами. Так у лютому спостерігається перевиконання плану податковими органами, що дозволило виконати місячний план по надходженням на 95%. Разом з тим, є численні повідомлення щодо звернення податківців до підприємців з проханням сплатити податки завчасно. Отже, чи не це стало підставою перевиконання плану у лютому?

Вперше за 4 роки у лютому 2020 р. ВВП впало на 0,5%.

Враховуючи все це влада вже розуміла про значний критично поганий стан економіки та намагалась все це приховати, перемкнути увагу суспільства з нефахових дій Зеленського на провали його Уряду.

Приховати не вдалось!

Світова економічна криза зумовлена коронавірусом, зупинка виробництва в Китаї завдала удару по всьому світі і по найбільшим корпораціям Apple, IKEA та інші.

А ми замість розроблення та прийняття антикризових рішень, призначаємо новий Уряд без ключових міністрів економічного блоку. Вперше за всю історію української державності люди відмовляються обіймати топ-позиції в Кабміні.



Березень 2020 року, Міністра економіки в нас досі немає, уряд звітує виключно про стан розповсюдження коронавірусу на території України, антикризових програм ніхто не пропонує, прогрес у переговорах з МВФ відсутній, Нацбанк за день «спалює» 250 млн дол США, щоб безуспішно втримати штучно завищений курс гривні.

На жаль в умовах кризи Україна не зможе залучати кошти на міжнародному ринку, Україна так і не стала державою верховенства права, а тому можна сказати: «До побачення іноземні інвестори»?

Я так розумію, з Оману і Давосу досі ніхто не приїхав?

Няні не готові?!



А що буде далі з гривнею? Напевно, що про стабільність мова не іде, більш того, гривня буде перебувати під тиском через вихід іноземних інвестиційних банків та фондів з ОВДП номінованих в гривні (орієнтована сума 4,5 млрд.дол.США).

Тому нам слід готуватись до глибокої рецесії, адже за коронавірусом влада кризи не бачить!

Але криза у нас не через коронавірус чи світові тренди. Криза розпочалася задовго до того, в головах, через печерну неадекватність і глибоку некомпетентність Зеленського і його команди.



Співпраця з Заходом згортається, війна з Кремлем завершена, бо у нас «внутрішній конфлікт?».

Чекаємо, як у 2013, що Кремль дасть позику-хабар нинішній владі, аби епоха брехні, капітуляції і олігархів тривала далі?