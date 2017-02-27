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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4293429442954296

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 163
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
6%
9
26.01-26.5
10%
16
26.51-27.0
24%
39
27.01-27.5
14%
23
27.51-28.0
9%
14
выше 28
31%
51
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:39

  edvardd написав:
  Sinbad777 написав:Коллеги а как бы нам вызвать дух капита Америки LiBo? Уж месяц, не слуху не духу, волнуюсь. Или деньги на интернет закончились?

да боюсь как бы он коронавирус не схватил, со 2 марта недоступен...
в Америке мед бардак почище нашего...

прапор на спецзадании-обнулял Вовку Пукина :wink: .
viewtopic.php?p=3976346#p3976346
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:41

TylerTruman_

Есть все предпосылки к началу мирового кризиса. А он за 3 недели не проходит. Последний был почти год на амерской фонде. До нас долетело только через полгода. ( 2008 )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:45

  zzzzzz написав:Динамика продажи валюты НБУ на межбанке.
Вторник - 250 млн.дол.
Среда - 307 млн.дол.
Четверг - 225 млн.дол.
Итого 782 миллиона + 114 в пятницу = 896 миллионов. Неплохо.
Интересно, если бы продаж не было, какой был бы курс, 28...?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:48

Volodymyr Omelyan
Вчора о 14:38 ·
Зростання економіки та кінець епохи бідності, вони нам це обіцяли!

2019 рік обирається новий Президент, депутати ВРУ та призначається новий Уряд. Починається робота по зростанню економіки нам обіцяють за 5 років ріст ВВП на 40% та багато іншого.
Разом з тим, у Президента і Уряду не було ані плану економічного розвитку, ані власної політичної волі. Рішення які приймались були хаотичні, а в деяких випадках навіть суперечливі.
Так, масовий продаж Урядом ОВДП, щоб закрити дірки в бюджеті, призвело до посилення гривні. Ці та інші дії Уряду Зеленського породили наступні негативні наслідки у 2019 році:
1) падіння промисловості на 1,8%, причому у грудні 2019 - падіння склало 8,3%;
2) значний удар по експортерам;
3) рекордна за 19 років заборгованість по заробітним платам;
4) невиконання плану надходжень до держбюджету митницею;
5) дефіцит державного бюджету у розмірі 120 млрд грн;
6) провал переговорів з МВФ щодо отримання траншів з фінансової допомоги;
7) спад росту ВВП, у четвертому кварталі ріст ВВП склав лише 1,5%, що значно нівелювало досягнення попередніх кварталів та забезпечило загальне зростання лише у 3%.
З усім цим багажем ми увійшли у 2020 рік, в якому проблеми починають нарощуватись сніговою кулею, вже у січні значне невиконання плану надходжень до державного бюджету на 14 млрд грн, падіння промисловості на 5,1% у порівнянні з січнем 2019 року.
У лютому 2020 року спостерігалась аналогічна ситуація з недонадходженнями до державного бюджету, але вже приховане податковими зборами. Так у лютому спостерігається перевиконання плану податковими органами, що дозволило виконати місячний план по надходженням на 95%. Разом з тим, є численні повідомлення щодо звернення податківців до підприємців з проханням сплатити податки завчасно. Отже, чи не це стало підставою перевиконання плану у лютому?
Вперше за 4 роки у лютому 2020 р. ВВП впало на 0,5%.
Враховуючи все це влада вже розуміла про значний критично поганий стан економіки та намагалась все це приховати, перемкнути увагу суспільства з нефахових дій Зеленського на провали його Уряду.
Приховати не вдалось!
Світова економічна криза зумовлена коронавірусом, зупинка виробництва в Китаї завдала удару по всьому світі і по найбільшим корпораціям Apple, IKEA та інші.
А ми замість розроблення та прийняття антикризових рішень, призначаємо новий Уряд без ключових міністрів економічного блоку. Вперше за всю історію української державності люди відмовляються обіймати топ-позиції в Кабміні.

Березень 2020 року, Міністра економіки в нас досі немає, уряд звітує виключно про стан розповсюдження коронавірусу на території України, антикризових програм ніхто не пропонує, прогрес у переговорах з МВФ відсутній, Нацбанк за день «спалює» 250 млн дол США, щоб безуспішно втримати штучно завищений курс гривні.
На жаль в умовах кризи Україна не зможе залучати кошти на міжнародному ринку, Україна так і не стала державою верховенства права, а тому можна сказати: «До побачення іноземні інвестори»?
Я так розумію, з Оману і Давосу досі ніхто не приїхав?
Няні не готові?!

А що буде далі з гривнею? Напевно, що про стабільність мова не іде, більш того, гривня буде перебувати під тиском через вихід іноземних інвестиційних банків та фондів з ОВДП номінованих в гривні (орієнтована сума 4,5 млрд.дол.США).
Тому нам слід готуватись до глибокої рецесії, адже за коронавірусом влада кризи не бачить!
Але криза у нас не через коронавірус чи світові тренди. Криза розпочалася задовго до того, в головах, через печерну неадекватність і глибоку некомпетентність Зеленського і його команди.

Співпраця з Заходом згортається, війна з Кремлем завершена, бо у нас «внутрішній конфлікт?».
Чекаємо, як у 2013, що Кремль дасть позику-хабар нинішній владі, аби епоха брехні, капітуляції і олігархів тривала далі?
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:51

Новая фаза кризиса

1. Нефть

В ближайшее время Европа станет полем ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией. Эр-Рияд готов поставлять в Амстердам свою смесь Arab Light по $25 за баррель, что заметно дешевле российской Urals, пишет Bloomberg.

Европейские нефтеперерабатывающие компании, включая Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa уже зарезервировали поставки саудовской нефти, объем которых превышает обычный на 25-200%, сообщили агентству информированные источники. По их данным, сделки были заключены вчера.

Вчера Саудовская Аравия сообщила о планах увеличить добычу нефти в апреле до 13 млн б/д, а на выходных предложила покупателям своей нефти рекордные за последние 30 лет скидки, чем начала ценовую войну с Россией.

Таким образом, уже в следующем месяце Саудовская Аравия выбросит на рынок на 25% больше нефти, чем сегодня. Подобный рост предложения означает, что страна будет продавать не только добываемую нефть, но и распечатает свои стратегические резервы, чтобы залить рынок, отмечает Bloomberg.

2. Сегодня индексы упали существенно выше, чем в понедельник

пока на 8-12 %
по факту за неделю падене DJIA около 20% или на уровень 2017 г
посмотрел - такого резкого падения не было боолее 50 лет, дальше не показывает
и это пройдет
ЧИА
 
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