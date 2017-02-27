Все зависит от точки зрения.
Реальная волна мирового кризиса в Украину придет через те самые 2 недели
И гасить надо будет ее
А резервы спускают сейчас
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:05
Все зависит от точки зрения.
Реальная волна мирового кризиса в Украину придет через те самые 2 недели
И гасить надо будет ее
А резервы спускают сейчас
и это пройдет
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:05
чому є? імхо, технічно були у відкаті, а від сьогодні можна вважати світову кризу вже в дії, якби, ... до досягнення дна може з рік пройти, потім буде якийсь час тривати відновлення, ... а на рахунок наших пів року, так після збору врожаю і недорахунку як мінімум 20% експортної виручки будуть відповідні наслідки ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Спасибо за ответ.
Это не задержка. Я понимаю, что мы не в чате
Опять эта неопределенность (с)
В свете "учитываются на следующий день"
можно трактовать двояко.
С одной стороны, учет по дате заключения сделки прописан однозначно. С другой, возможен учет как заключенных следующим днем.
Создалось впечатление, что в 15-30 заканчивается сессия и стартует сессия следующего дня. Но уверенности нет. Если есть несколько этапов перехода от сессии к сессии, это вообще кошмар для анализа.
А ведь туда же еще и статистика по объемам просится...
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:07
И это вполне нормальный курс
Я второй год не вижу адекватных причин держать курс заниженным
По моим расчетам на сегодня должен был бы быть 28.5-29.0 без мирового кризиса
и это пройдет
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я тоже считаю, что Нацбанку надо было дождаться формирования хая, и на излете роста выходить с интервенциями, чтобы высадить буйных. Сейчас слишком рано. Это только сжимает пружину. Экспортеры будут придерживать валюту, и население тоже. Экономика замедлится
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:11
Вы что не помните события февраля 2015-го?
Улетаем на тонком рынке легко,так что они действуют по инструкциям МВФ, сдерживали падение доллара,точно так же подтормаживают рост.
А что нам кризис,мы же толком фондового рынка не имеем,пшеничку почти продали,сталь падает в объёмах и цене уже давно,так что всё помаленьку,будем искать дно и точку перелома.
Если конечно не уберут сегодняшнее адекватное руководство НБУ и придёт какой-то очковтиратель казнокрад типа сени кролика.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:17
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Интересно, хлоп, и дети-учащиеся сидят дома, жена работает в частном детском садике, распустили по домам.
С учетом того, что карантин явно затянется на месяцы, как будут выплывать частные учебные и дошкольные заведения, кинотеатры, множество других организаций жизнь которых остановилась. Там же сохраняются серьезные траты на аренду, зарплату, налоги.
Я так понимаю, здесь не Китай, об этом думать никто не будет. Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:24
НБУ выпустил постанову, о 3х недельном карантине поступающих денег...сейчас...
а я 15 февраля написал об этом одной фирме, которая печатает деньги - те послали...
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