Додано: Чет 12 бер, 2020 22:07

Искатель написав: Сорри, отвечаю с задержкой Сами понимаете, дни нонче горячие. Сорри, отвечаю с задержкой Сами понимаете, дни нонче горячие.

Искатель написав: Но с недавнего времени (лень искать точную дату) дано указание: все сделки после 15:30 проводятся ТОМом и учитываются на следующий день. Но с недавнего времени (лень искать точную дату) дано указание: все сделки после 15:30 проводятся ТОМом и учитываются на следующий день.

1. Для розрахунку офіційного курсу гривні до долара США і довідкового

значення курсу гривні до долара США (далі – Розрахунок) ураховується

інформація про всі угоди з купівлі/продажу доларів США на умовах “тод”, “том”

і “спот”, які в день розрахунку офіційного курсу укладалися банками на

валютному ринку України з іншими банками та з Національним банком, та

інформація про які надавалася Національному банку ТІС через відповідні канали

обміну інформацією:

1) до 12.00 – для розрахунку довідкового значення курсу гривні до долара

США;

2) до 15.30 – для розрахунку офіційного курсу гривні до долара США.

Спасибо за ответ.Это не задержка. Я понимаю, что мы не в чатеОпять эта неопределенность (с)В свете "учитываются на следующий день"можно трактовать двояко.С одной стороны, учет по дате заключения сделки прописан однозначно. С другой, возможен учет как заключенных следующим днем.Создалось впечатление, что в 15-30 заканчивается сессия и стартует сессия следующего дня. Но уверенности нет. Если есть несколько этапов перехода от сессии к сессии, это вообще кошмар для анализа.А ведь туда же еще и статистика по объемам просится...