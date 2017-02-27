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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 42954296429742984299 ... 4301>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 167
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
6%
10
26.01-26.5
10%
17
26.51-27.0
23%
39
27.01-27.5
14%
24
27.51-28.0
8%
14
выше 28
31%
52
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:05

  somilitark написав:А так подтормаживают и абсолютно адекватно всё делают,прекрасно понимая, что волна роста почти выдохлась.


Все зависит от точки зрения.
Реальная волна мирового кризиса в Украину придет через те самые 2 недели
И гасить надо будет ее
А резервы спускают сейчас
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:05

  zzzzzz написав:TylerTruman_

Есть все предпосылки к началу мирового кризиса. А он за 3 недели не проходит. Последний был почти год на амерской фонде. До нас долетело только через полгода. ( 2008 )

чому є? імхо, технічно були у відкаті, а від сьогодні можна вважати світову кризу вже в дії, якби, ... до досягнення дна може з рік пройти, потім буде якийсь час тривати відновлення, ... а на рахунок наших пів року, так після збору врожаю і недорахунку як мінімум 20% експортної виручки будуть відповідні наслідки ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Сорри, отвечаю с задержкой Сами понимаете, дни нонче горячие.

Спасибо за ответ.
Это не задержка. Я понимаю, что мы не в чате :)
  Искатель написав:Но с недавнего времени (лень искать точную дату) дано указание: все сделки после 15:30 проводятся ТОМом и учитываются на следующий день.

Опять эта неопределенность (с)
В свете "учитываются на следующий день"
1. Для розрахунку офіційного курсу гривні до долара США і довідкового
значення курсу гривні до долара США (далі – Розрахунок) ураховується
інформація про всі угоди з купівлі/продажу доларів США на умовах “тод”, “том”
і “спот”, які в день розрахунку офіційного курсу укладалися банками на
валютному ринку України з іншими банками та з Національним банком, та
інформація про які надавалася Національному банку ТІС через відповідні канали
обміну інформацією:
1) до 12.00 – для розрахунку довідкового значення курсу гривні до долара
США;
2) до 15.30 – для розрахунку офіційного курсу гривні до долара США.

можно трактовать двояко.
С одной стороны, учет по дате заключения сделки прописан однозначно. С другой, возможен учет как заключенных следующим днем.
Создалось впечатление, что в 15-30 заканчивается сессия и стартует сессия следующего дня. Но уверенности нет. Если есть несколько этапов перехода от сессии к сессии, это вообще кошмар для анализа.
А ведь туда же еще и статистика по объемам просится...
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:07

  zzzzzz написав:
  ЧИА написав:
Абсолютно не понимаю, зачем гасить пожар так и в это время
По-нормальному стоило бы подожлать недели 2-3 и продавать на других уровнях, постепенно сглаживая волну


Если бы НБУ ничего продавал, сегодня было бы не 26 а 28-30


И это вполне нормальный курс
Я второй год не вижу адекватных причин держать курс заниженным
По моим расчетам на сегодня должен был бы быть 28.5-29.0 без мирового кризиса
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я тоже считаю, что Нацбанку надо было дождаться формирования хая, и на излете роста выходить с интервенциями, чтобы высадить буйных. Сейчас слишком рано. Это только сжимает пружину. Экспортеры будут придерживать валюту, и население тоже. Экономика замедлится
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:11

Ну и стрёмная эта валюта-ЕВРа.
Уж лучше наша красавица :D
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:11

  ЧИА написав:
  somilitark написав:А так подтормаживают и абсолютно адекватно всё делают,прекрасно понимая, что волна роста почти выдохлась.


Все зависит от точки зрения.
Реальная волна мирового кризиса в Украину придет через те самые 2 недели
И гасить надо будет ее
А резервы спускают сейчас

Вы что не помните события февраля 2015-го?

Улетаем на тонком рынке легко,так что они действуют по инструкциям МВФ, сдерживали падение доллара,точно так же подтормаживают рост.
А что нам кризис,мы же толком фондового рынка не имеем,пшеничку почти продали,сталь падает в объёмах и цене уже давно,так что всё помаленьку,будем искать дно и точку перелома.
Если конечно не уберут сегодняшнее адекватное руководство НБУ и придёт какой-то очковтиратель казнокрад типа сени кролика.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:17

  сірий написав:Ну и стрёмная эта валюта-ЕВРа.
Уж лучше наша красавица :D


Когда-то она была более предсказуемой.
А потом поламалась - вот как сейчас. 150 вниз, и сразу 150 вверх.
Но все не на пустом месте.
Сначала Европа заявила о количественном смячении, потом США мошно выступили.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Интересно, хлоп, и дети-учащиеся сидят дома, жена работает в частном детском садике, распустили по домам.
С учетом того, что карантин явно затянется на месяцы, как будут выплывать частные учебные и дошкольные заведения, кинотеатры, множество других организаций жизнь которых остановилась. Там же сохраняются серьезные траты на аренду, зарплату, налоги.
Я так понимаю, здесь не Китай, об этом думать никто не будет. Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:24

НБУ выпустил постанову, о 3х недельном карантине поступающих денег...сейчас...
а я 15 февраля написал об этом одной фирме, которая печатает деньги - те послали...
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