Додано: Чет 12 бер, 2020 22:38

zzzzzz написав: Igneus



Первая фаза паники - все уходят в кеш. Все продают, ничего не покупают. Даже золото сливают. Первая фаза паники - все уходят в кеш. Все продают, ничего не покупают. Даже золото сливают.

Шас олєні іщуть тіху гавань: то в золото, то в євро, то в долар... Ганяють як навіжені, та гойдають ринки хвилі Шас олєні іщуть тіху гавань: то в золото, то в євро, то в долар... Ганяють як навіжені, та гойдають ринки хвилі

