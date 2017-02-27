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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 429642974298429943004301>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 167
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
6%
10
26.01-26.5
10%
17
26.51-27.0
23%
39
27.01-27.5
14%
24
27.51-28.0
8%
14
выше 28
31%
52
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:25

  сірий написав:Ну и стрёмная эта валюта-ЕВРа.
Уж лучше наша красавица :D

поки все норм, жорстко буде, якщо НЕ ручними методами зупинять євро биків, а, наприклад, якщо євро-ракета буде збита крахом дойче банку десь на 1.16 :shock:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:29

  zzzzzz написав:Есть все предпосылки к началу мирового кризиса. А он за 3 недели не проходит. Последний был почти год на амерской фонде. До нас долетело только через полгода. ( 2008 )

zzzzzz, а куда, на Ваш взгляд, могла подеваться ликвидность, в частности, от распродаж акций на фондовых рынках?
Нефть упала. Золото падает.
Я думал, что уходят в трежерис. Но доходность 10-летних трежерис растет после минимума 9 марта 2020 года!
И доллар против мировых валют не очень уверенно пока себя ведет. Лишь сегодня к евро скорректировался.
И это при том, что ФРС снизила ставку и ликвидность должна добавиться.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:31

Igneus

Первая фаза паники - все уходят в кеш. Все продают, ничего не покупают. Даже золото сливают.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:33

Доу Джонс 21200, падение за день 10%... Что-то не сильно полуторатриллионная припарка ФРС подействовала//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:38

  zzzzzz написав:Igneus

Первая фаза паники - все уходят в кеш. Все продают, ничего не покупают. Даже золото сливают.

Шас олєні іщуть тіху гавань: то в золото, то в євро, то в долар... Ганяють як навіжені, та гойдають ринки хвилі
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:40

  zzzzzz написав:Igneus

Первая фаза паники - все уходят в кеш. Все продают, ничего не покупают. Даже золото сливают.

вторая фаза паники - в гречку?
PS4
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:42

  asti написав:Доу Джонс 21200, падение за день 10%... Что-то не сильно полуторатриллионная припарка ФРС подействовала//)
Только что прочитал, это падение стало наибольшим однодневным падением с 1987 года!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:43

  freeze написав:Интересно, хлоп, и дети-учащиеся сидят дома, жена работает в частном детском садике, распустили по домам.
С учетом того, что карантин явно затянется на месяцы, как будут выплывать частные учебные и дошкольные заведения, кинотеатры, множество других организаций жизнь которых остановилась. Там же сохраняются серьезные траты на аренду, зарплату, налоги.
Я так понимаю, здесь не Китай, об этом думать никто не будет. Проблемы индейцев шерифа не волнуют.


я за частную школу в марте платить не буду. уже написал официальное заявление директору.
пусть идут лесом
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:43

  asti написав:
  asti написав:Доу Джонс 21200, падение за день 10%... Что-то не сильно полуторатриллионная припарка ФРС подействовала//)
Только что прочитал, это падение стало наибольшим однодневным падением с 1987 года!!

мы и не такое видели
нас не напугать
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:43

Кстати, сегодня были исключительно вялые торги на ПФТС, наторговали всего 254 миллиона! Но, обороты могут быть и большими, так как торговля может происходить внутри того же Сити банка//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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