поки все норм, жорстко буде, якщо НЕ ручними методами зупинять євро биків, а, наприклад, якщо євро-ракета буде збита крахом дойче банку десь на 1.16
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:25
поки все норм, жорстко буде, якщо НЕ ручними методами зупинять євро биків, а, наприклад, якщо євро-ракета буде збита крахом дойче банку десь на 1.16
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:29
zzzzzz, а куда, на Ваш взгляд, могла подеваться ликвидность, в частности, от распродаж акций на фондовых рынках?
Нефть упала. Золото падает.
Я думал, что уходят в трежерис. Но доходность 10-летних трежерис растет после минимума 9 марта 2020 года!
И доллар против мировых валют не очень уверенно пока себя ведет. Лишь сегодня к евро скорректировался.
И это при том, что ФРС снизила ставку и ликвидность должна добавиться.
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:31
Igneus
Первая фаза паники - все уходят в кеш. Все продают, ничего не покупают. Даже золото сливают.
Живите своим умом!
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:33
Доу Джонс 21200, падение за день 10%... Что-то не сильно полуторатриллионная припарка ФРС подействовала//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:38
Шас олєні іщуть тіху гавань: то в золото, то в євро, то в долар... Ганяють як навіжені, та гойдають ринки хвилі
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:40
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:42
Только что прочитал, это падение стало наибольшим однодневным падением с 1987 года!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:43
я за частную школу в марте платить не буду. уже написал официальное заявление директору.
пусть идут лесом
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:43
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:43
Кстати, сегодня были исключительно вялые торги на ПФТС, наторговали всего 254 миллиона! Но, обороты могут быть и большими, так как торговля может происходить внутри того же Сити банка//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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