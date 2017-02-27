Додано: Чет 12 бер, 2020 22:52

somilitark написав: ЧИА написав: somilitark написав: А так подтормаживают и абсолютно адекватно всё делают,прекрасно понимая, что волна роста почти выдохлась. А так подтормаживают и абсолютно адекватно всё делают,прекрасно понимая, что волна роста почти выдохлась.



Все зависит от точки зрения.

Реальная волна мирового кризиса в Украину придет через те самые 2 недели

И гасить надо будет ее

А резервы спускают сейчас Все зависит от точки зрения.Реальная волна мирового кризиса в Украину придет через те самые 2 неделиИ гасить надо будет ееА резервы спускают сейчас

Вы что не помните события февраля 2015-го?



Улетаем на тонком рынке легко,так что они действуют по инструкциям МВФ, сдерживали падение доллара,точно так же подтормаживают рост.

А что нам кризис,мы же толком фондового рынка не имеем,пшеничку почти продали,сталь падает в объёмах и цене уже давно,так что всё помаленьку,будем искать дно и точку перелома.

Если конечно не уберут сегодняшнее адекватное руководство НБУ и придёт какой-то очковтиратель казнокрад типа сени кролика. Вы что не помните события февраля 2015-го?Улетаем на тонком рынке легко,так что они действуют по инструкциям МВФ, сдерживали падение доллара,точно так же подтормаживают рост.А что нам кризис,мы же толком фондового рынка не имеем,пшеничку почти продали,сталь падает в объёмах и цене уже давно,так что всё помаленьку,будем искать дно и точку перелома.Если конечно не уберут сегодняшнее адекватное руководство НБУ и придёт какой-то очковтиратель казнокрад типа сени кролика.

Надалі стверджуємо про чесність адекватного керівництва НБУ? Я вже писав і надалі наполягаю, що весь цей розвод по надвисоких ставках ОВДП почався після приходу Смолія і бедпідстаного зростання ставки НБУ до 18%, щоб можна було банкам "відкашлювати" за депо по таких же відсотках, скромно називаючи це "усушкую-утрускою" ліквідності.Ще раз нагадаю, що навіть та сама Маркарова спочатку пробувала щось там розповідати про неадекватність НБУ, але потім плюнула (весь плебс в захопленні ж рукоплескав міцній дефіцитній гривні і відсоткам по ній) і сама вирішила також підзаробити на ОВДП. У той час, коли економіка йшла в ж..(така монет.політика, звичайно, не головна причина цієї ж.., але якраз один із факторів, що її формували) і такою політикою добивали те, що вижило в "сприятливому інвест.кліматі" України, всі співали оди мудрій "політиці партії" і люто зашикували "скигліїв" і "панікерів".Розплата за це закономірна, а те що прийшла вона, як завжди в самий несприятливий період загальносвітової кризи і вірусу, від якого "всі ржуть", але мруть, на жаль, тільки посилить негативні наслідки.ПС В останньому щиро хотів би помилитися