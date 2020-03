Додано: Чет 12 бер, 2020 22:50

goldfinger написав: asti написав: Честно говоря политика НБУ вызывает лёгкое недоумение. Весь прошлый год, до конца сентября, когда в экономике все было хорошо: хорошие цены на экспорт, высокий урожай, нерезиденты и тд ставку держали на уровне 17,5% и выше. А теперь, когда весь мир рушится ставку снижают до 10...

Это же элементарно,asti,хорошо спекульнуть на госбумагах с высокой ставкой+положить в карман курсовую премию.Для этого учётную ставку,от которой пляшут все доходности фиксированных гривневых инструментов высокой и держали.Но эти люди не Боги,короновирус не запускают,в ОПЕК не заседают,то есть всего предвидеть даже им невозможно.А реальность нужно принимать,как есть.И если кино теперь закрутилось в обратную сторону,тогда зарабатывать надо не на росте,а на падении гривны,скупая доллар.Для этого ее надо удешевить,в том числе и снижая ставку.

Это же элементарно,asti,хорошо спекульнуть на госбумагах с высокой ставкой+положить в карман курсовую премию.Для этого учётную ставку,от которой пляшут все доходности фиксированных гривневых инструментов высокой и держали.Но эти люди не Боги,короновирус не запускают,в ОПЕК не заседают,то есть всего предвидеть даже им невозможно.А реальность нужно принимать,как есть.И если кино теперь закрутилось в обратную сторону,тогда зарабатывать надо не на росте,а на падении гривны,скупая доллар.Для этого ее надо удешевить,в том числе и снижая ставку.

P.S.А вообще в нормальной стране и при нормальных условиях снижение учётной ставки стимулирует экономическую активность,инфляцию и рост заработных плат.

Я так розумію уже курс нормас для нацвиробників та експортерів, ну і таможня мита збиратиме при "незаниженому" курсі.

Я так розумію уже курс нормас для нацвиробників та експортерів, ну і таможня мита збиратиме при "незаниженому" курсі.

Бюджет має наповнитися на 100% полюбе.

