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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 42974298429943004301>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 168
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
6%
10
26.01-26.5
10%
17
26.51-27.0
24%
40
27.01-27.5
14%
24
27.51-28.0
8%
14
выше 28
31%
52
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:44

  PS4 написав:
  zzzzzz написав:Igneus

Первая фаза паники - все уходят в кеш. Все продают, ничего не покупают. Даже золото сливают.

вторая фаза паники - в гречку?


В этот раз будет не в гречку, а в реанимацию с пневмонией, откуда 100% на погост.
Это вам не Китай, тут не забалуешь.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Шановне товариство, як вважаєте можна сьогодні використовувати VIX як лакмус для визначення фази кризи? В 2008 голова займає проміжок в 3-4 міс. чи можна очікувати такого ж для 2020? Тут якось писали що криза 2008 в США минула протягом року, тож питання в тому як визначити дно по активам, теоретично це має бути 1-2міс від зараз, так? Картинки для реф.

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Diego
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:48

  edvardd написав:
  Sinbad777 написав:Коллеги а как бы нам вызвать дух капита Америки LiBo? Уж месяц, не слуху не духу, волнуюсь. Или деньги на интернет закончились?

да боюсь как бы он коронавирус не схватил, со 2 марта недоступен...
в Америке мед бардак почище нашего...


Все в порядке.
Конфиденциально выполнял ответственную интернациональную миссию. Потом подвергся санитарной обработке из-за вашей паники. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:50

  goldfinger написав:
  asti написав:Честно говоря политика НБУ вызывает лёгкое недоумение. Весь прошлый год, до конца сентября, когда в экономике все было хорошо: хорошие цены на экспорт, высокий урожай, нерезиденты и тд ставку держали на уровне 17,5% и выше. А теперь, когда весь мир рушится ставку снижают до 10...

Это же элементарно,asti,хорошо спекульнуть на госбумагах с высокой ставкой+положить в карман курсовую премию.Для этого учётную ставку,от которой пляшут все доходности фиксированных гривневых инструментов высокой и держали.Но эти люди не Боги,короновирус не запускают,в ОПЕК не заседают,то есть всего предвидеть даже им невозможно.А реальность нужно принимать,как есть.И если кино теперь закрутилось в обратную сторону,тогда зарабатывать надо не на росте,а на падении гривны,скупая доллар.Для этого ее надо удешевить,в том числе и снижая ставку.
P.S.А вообще в нормальной стране и при нормальных условиях снижение учётной ставки стимулирует экономическую активность,инфляцию и рост заработных плат.

Я так розумію уже курс нормас для нацвиробників та експортерів, ну і таможня мита збиратиме при "незаниженому" курсі.
Бюджет має наповнитися на 100% полюбе.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:52

  Libo написав:
  edvardd написав:
  Sinbad777 написав:Коллеги а как бы нам вызвать дух капита Америки LiBo? Уж месяц, не слуху не духу, волнуюсь. Или деньги на интернет закончились?

да боюсь как бы он коронавирус не схватил, со 2 марта недоступен...
в Америке мед бардак почище нашего...


Все в порядке.
Конфиденциально выполнял ответственную интернациональную миссию. Потом подвергся санитарной обработке из-за вашей паники. :?

Мандавошки?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:52

  somilitark написав:
  ЧИА написав:
  somilitark написав:А так подтормаживают и абсолютно адекватно всё делают,прекрасно понимая, что волна роста почти выдохлась.


Все зависит от точки зрения.
Реальная волна мирового кризиса в Украину придет через те самые 2 недели
И гасить надо будет ее
А резервы спускают сейчас

Вы что не помните события февраля 2015-го?

Улетаем на тонком рынке легко,так что они действуют по инструкциям МВФ, сдерживали падение доллара,точно так же подтормаживают рост.
А что нам кризис,мы же толком фондового рынка не имеем,пшеничку почти продали,сталь падает в объёмах и цене уже давно,так что всё помаленьку,будем искать дно и точку перелома.
Если конечно не уберут сегодняшнее адекватное руководство НБУ и придёт какой-то очковтиратель казнокрад типа сени кролика.

Надалі стверджуємо про чесність адекватного керівництва НБУ? Я вже писав і надалі наполягаю, що весь цей розвод по надвисоких ставках ОВДП почався після приходу Смолія і бедпідстаного зростання ставки НБУ до 18%, щоб можна було банкам "відкашлювати" за депо по таких же відсотках, скромно називаючи це "усушкую-утрускою" ліквідності.
Ще раз нагадаю, що навіть та сама Маркарова спочатку пробувала щось там розповідати про неадекватність НБУ, але потім плюнула (весь плебс в захопленні ж рукоплескав міцній дефіцитній гривні і відсоткам по ній) і сама вирішила також підзаробити на ОВДП. У той час, коли економіка йшла в ж..(така монет.політика, звичайно, не головна причина цієї ж.., але якраз один із факторів, що її формували) і такою політикою добивали те, що вижило в "сприятливому інвест.кліматі" України, всі співали оди мудрій "політиці партії" і люто зашикували "скигліїв" і "панікерів".
Розплата за це закономірна, а те що прийшла вона, як завжди в самий несприятливий період загальносвітової кризи і вірусу, від якого "всі ржуть", але мруть, на жаль, тільки посилить негативні наслідки.
ПС В останньому щиро хотів би помилитися
L
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:53

  somilitark написав:
Ближе к 40 и настоящая паника везде,в магазинах,на МБ,в банках и обменниках.

Все выпуски новостей по телевизору забиты апокалипсисом
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:54

  Diego написав:Шановне товариство, як вважаєте можна сьогодні використовувати VIX як лакмус для визначення фази кризи? В 2008 голова займає проміжок в 3-4 міс. чи можна очікувати такого ж для 2020? Тут якось писали що криза 2008 в США минула протягом року, тож питання в тому як визначити дно по активам, теоретично це має бути 1-2міс від зараз, так?


Докладываю кратко.
Трамп завершит вас тролить с коронавирусом к концу марта. Топотом резкий рывок и возврат к пиковым уровням плюс к выборам обещанные им 10 тыщ пунктов к Дау. Это будет самый короткий кризис. Точнее коррекция и восстановление. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:54

  Libo написав:
  edvardd написав:
  Sinbad777 написав:Коллеги а как бы нам вызвать дух капита Америки LiBo? Уж месяц, не слуху не духу, волнуюсь. Или деньги на интернет закончились?

да боюсь как бы он коронавирус не схватил, со 2 марта недоступен...
в Америке мед бардак почище нашего...


Все в порядке.
Конфиденциально выполнял ответственную интернациональную миссию. Потом подвергся санитарной обработке из-за вашей паники. :?

Спиртом обрабатывали? :shock:
рад за вас...
минутку, а почему только нашей паники?
у нас паники нет, туалетная бумага продаётся...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

с овгз вообще интересная ситуация
ставка нбу - 10%
на вторичке дороже 16% никто покупать не хочет

какае то патовая ситуация
PS4
 
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