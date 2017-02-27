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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4298429943004301>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 168
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
6%
10
26.01-26.5
10%
17
26.51-27.0
24%
40
27.01-27.5
14%
24
27.51-28.0
8%
14
выше 28
31%
52
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:57

Мне лично кажутся неубедительными, мягко говоря, заявы НБУ
о каких-то мифических импортерах, которые вдруг создали дополнительный спрос на почти миллиард долларов! Больше похоже на то что под липовые контракты //и голубиные напевы Чурия с Яшей// эти новоявленные 'импортеры' тупо выводят бакс в оффшоры... :( :(
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

с такой смертностью в Италии - скоро появится много дешевой недвиги на лазурном берегу
PS4
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не пойму, почему тут так налетели на Яшу, решение о понижении ставки вполне разумное и аргументированное. Загон загоном, но в экономическом плане ситуация только улучшается, ведь цены на энергоресурсы резко упали, активность туризма упадет, итого импортерам нужно будет закупать гораздо меньше валюты. Это не говоря уже о миллиардах от МВФ. Так что, решение вполне логичное и закономерное, перспективы у гривны хорошие.
А касательно загона, заметно, что олени уже выдыхаются (да и среди них тоже многие уже посчитали, что 26.5*1.1 = 29.15, о чем я писал утром), но завтра еще вполне вероятен рост, чтобы была красивая картинка для добротной стрижки оленей на выходных, а с понедельника можно уже и заканчивать, тем более что будут приближаться "20-е числа". Так что, завтра сливаю еще 1,5к :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

сегодня заезжал в ашан на лыбедской, докладываю:
- ашан полупустой, поставок новых нет
- оушин плаза в 20.00 - как утром 1го января, слышно собственное сопение под носом
куда все подевались?
PS4
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:02

  PS4 написав:с овгз вообще интересная ситуация
ставка нбу - 10%
на вторичке дороже 16% никто покупать не хочет
какае то патовая ситуация
На самом деле ничего особо патового.
Этой ставкой НБУ мягко намекнул банкам, куда им нужно направить средства из подешевевших депосертификатов//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:Так что, завтра сливаю еще 1,5к

удачи
PS4
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:04

  PS4 написав:сегодня заезжал в ашан на лыбедской, докладываю:
- ашан полупустой, поставок новых нет
- оушин плаза в 20.00 - как утром 1го января, слышно собственное сопение под носом
куда все подевались?

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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:05

asti
Думаю дело не в импортерах, а в экспортерах. Которые просто придерживают выручку.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:06

  asti написав:Мне лично кажутся неубедительными, мягко говоря, заявы НБУ
о каких-то мифических импортерах, которые вдруг создали дополнительный спрос на почти миллиард долларов! Больше похоже на то что под липовые контракты //и голубиные напевы Чурия с Яшей// эти новоявленные 'импортеры' тупо выводят бакс в оффшоры... :( :(

Что спрос идет через липовые контракты - вполне вероятно, но основная цель - это не вывести что-то в оффшор, а поднять курс, чтобы выгодно завести выручку. Т.е. с одной стороны придерживаем свою валютную выручку, а с другой рисуем рост, дальше олени должны подключиться и сами сделать этот рост еще выше, а потом уже главные загонялы могут выгодно сливаться. У Коломойского может быть еще и побочная цель, показать власти, что он может "устроить дефолт", если ему не вернут Приват или не дадут компенсацию, но у Ахметова интерес чисто экономический и пока он отлично срабатывает, каких-то оленей удалось обработать :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:07

  asti написав:
  PS4 написав:с овгз вообще интересная ситуация
ставка нбу - 10%
на вторичке дороже 16% никто покупать не хочет
какае то патовая ситуация
На самом деле ничего особо патового.
Этой ставкой НБУ мягко намекнул банкам, куда им нужно направить средства из подешевевших депосертификатов//)

интересно на каком этапе сорвет резьбу.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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