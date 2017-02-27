Додано: Чет 12 бер, 2020 23:00

Не пойму, почему тут так налетели на Яшу, решение о понижении ставки вполне разумное и аргументированное. Загон загоном, но в экономическом плане ситуация только улучшается, ведь цены на энергоресурсы резко упали, активность туризма упадет, итого импортерам нужно будет закупать гораздо меньше валюты. Это не говоря уже о миллиардах от МВФ. Так что, решение вполне логичное и закономерное, перспективы у гривны хорошие.А касательно загона, заметно, что олени уже выдыхаются (да и среди них тоже многие уже посчитали, что 26.5*1.1 = 29.15, о чем я писал утром), но завтра еще вполне вероятен рост, чтобы была красивая картинка для добротной стрижки оленей на выходных, а с понедельника можно уже и заканчивать, тем более что будут приближаться "20-е числа". Так что, завтра сливаю еще 1,5к