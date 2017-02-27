Отставить панику.
Я вам писал про единственный визит Трампа в Давос. Давос, в отличие от представлений многих, это не инвестиционный форум, а единственная не тайная, открытая для глаз человечества площадка для обмена мнениями мировых лидеров на развитие и будущее человечества.
Так зачем туда поехал Трамп, с каким посланием?
А он сказал там только одну вещь. Глобализация это плохо, ошибка и с ней пора кончать.
Пацан сказал - пацан сделал. Скоро выборы.
Америка раньше выступала против стены на границе и запрета иммиграции. Теперь все за то, чтобы он построил на границе 3 стены и не пускал никого, даже европейцев и особенно итальяшек.
Американцы раньше использовали одноразово дешевое долларовое китайское белье и носки. Теперь созрели покупать свое в 5 раз дороже и стирать его. Абы не заразное китайское.
В Австралии исчезла туалетная бумага. Ее привозили из Китая. Срочно строят свое производство.
Останавливаются производства из-за отсутствия китайских комплектующих. Тут же налаживается их местное производство. Обойдется чуть дороже, но ФРС и Трамп подкинут пиплу надбавку на повышение цен.
Мир давно надо было встряхнуть.
Самое время перед выборами.
И плюс дополнительный оплачиваемый отпуск.
Работаем из дома.
А магазины с бухлом открыты с самого утра.