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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 42994300430143024303 ... 4305>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 168
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
6%
10
26.01-26.5
10%
17
26.51-27.0
24%
40
27.01-27.5
14%
24
27.51-28.0
8%
14
выше 28
31%
52
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:07

  asti написав:
  PS4 написав:с овгз вообще интересная ситуация
ставка нбу - 10%
на вторичке дороже 16% никто покупать не хочет
какае то патовая ситуация
На самом деле ничего особо патового.
Этой ставкой НБУ мягко намекнул банкам, куда им нужно направить средства из подешевевших депосертификатов//)
И эта многоходовочка, к слову, решает несколько проблем: 1. банки (в первую очередь госы) у которых избыток ликвидности скупают с дисконтом долговые инструменты, которые многие годы вперёд будут приносить им хороший доход и улучшать балансы. 2. за счёт роста курса, связанного с продажей ОВГЗ нерезами и выводом валюты закордон повышаются налоговые поступления. 3.... ваш вариант//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:10

  zzzzzz написав:asti
Думаю дело не в импортерах, а в экспортерах. Которые просто придерживают выручку.
И это тоже, но упор (спикерами из НБУ) делается на том, что резко вырос спрос//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:11

Отставить панику.
Я вам писал про единственный визит Трампа в Давос. Давос, в отличие от представлений многих, это не инвестиционный форум, а единственная не тайная, открытая для глаз человечества площадка для обмена мнениями мировых лидеров на развитие и будущее человечества.
Так зачем туда поехал Трамп, с каким посланием?
А он сказал там только одну вещь. Глобализация это плохо, ошибка и с ней пора кончать. :!: :!: :!:
Пацан сказал - пацан сделал. Скоро выборы.
Америка раньше выступала против стены на границе и запрета иммиграции. Теперь все за то, чтобы он построил на границе 3 стены и не пускал никого, даже европейцев и особенно итальяшек.
Американцы раньше использовали одноразово дешевое долларовое китайское белье и носки. Теперь созрели покупать свое в 5 раз дороже и стирать его. Абы не заразное китайское.
В Австралии исчезла туалетная бумага. Ее привозили из Китая. Срочно строят свое производство.
Останавливаются производства из-за отсутствия китайских комплектующих. Тут же налаживается их местное производство. Обойдется чуть дороже, но ФРС и Трамп подкинут пиплу надбавку на повышение цен.
Мир давно надо было встряхнуть.
Самое время перед выборами.
И плюс дополнительный оплачиваемый отпуск.
Работаем из дома.
А магазины с бухлом открыты с самого утра. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:14

Явление Христа Народу !
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:14

  PS4 написав:с такой смертностью в Италии - скоро появится много дешевой недвиги на лазурном берегу

Я тебя умоляю, 600 престарелых итальяшек, умерших неизвестно от чего …. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:17

Не гони , любой алкоголик подвержен .
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:21

  PS4 написав:с такой смертностью в Италии - скоро появится много дешевой недвиги на лазурном берегу

Лазурный берег во Франции, хоть и доходит до Италии.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:23

  Libo написав:
  PS4 написав:с такой смертностью в Италии - скоро появится много дешевой недвиги на лазурном берегу

Я тебя умоляю, 600 престарелых итальяшек, умерших неизвестно от чего …. :?

знаете, почему в Италии высокая смертность от короны - они всех умерших от любых болезней проверяют...на коронавирус, а Трамп запретил поставки тестов из мира, а свои пока плохо работают, он поставил задачу сделать тест подконтрольной ему фирме...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:25

Libo

Ты лучше расскажи как там твои инвестиции в Дженерал электрик, успел слить, или будешь сидеть в убытке ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:25

ФБР задокументировало все попытки и кражи вируса китайцами в лабораториях США и Канады. Были выдворенные и были арестованные. Но почему-то не пресекло кражи. Прессе все стало известно. Почему-то нет международного скандала по этому поводу.
Почему?
Может знали, что вирус быстро мутирует и ослабевает?
Трамп же обещал в апреле покончить с этим делом.
Продержитесь еще пару недель.
Мойте руки. Чай с лимоном и чеснок. 150 за ужином. Никаких случайных связей и даже поцелуев.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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