Додано: Чет 12 бер, 2020 23:11

Отставить панику.Я вам писал про единственный визит Трампа в Давос. Давос, в отличие от представлений многих, это не инвестиционный форум, а единственная не тайная, открытая для глаз человечества площадка для обмена мнениями мировых лидеров на развитие и будущее человечества.Так зачем туда поехал Трамп, с каким посланием?А он сказал там только одну вещь. Глобализация это плохо, ошибка и с ней пора кончать.Пацан сказал - пацан сделал. Скоро выборы.Америка раньше выступала против стены на границе и запрета иммиграции. Теперь все за то, чтобы он построил на границе 3 стены и не пускал никого, даже европейцев и особенно итальяшек.Американцы раньше использовали одноразово дешевое долларовое китайское белье и носки. Теперь созрели покупать свое в 5 раз дороже и стирать его. Абы не заразное китайское.В Австралии исчезла туалетная бумага. Ее привозили из Китая. Срочно строят свое производство.Останавливаются производства из-за отсутствия китайских комплектующих. Тут же налаживается их местное производство. Обойдется чуть дороже, но ФРС и Трамп подкинут пиплу надбавку на повышение цен.Мир давно надо было встряхнуть.Самое время перед выборами.И плюс дополнительный оплачиваемый отпуск.Работаем из дома.А магазины с бухлом открыты с самого утра.