Libo написав:ФБР задокументировало все попытки и кражи вируса китайцами в лабораториях США и Канады. Были выдворенные и были арестованные. Но почему-то не пресекло кражи. Прессе все стало известно. Почему-то нет международного скандала по этому поводу. Почему? Может знали, что вирус быстро мутирует и ослабевает? Трамп же обещал в апреле покончить с этим делом. Продержитесь еще пару недель. Мойте руки. Чай с лимоном и чеснок. 150 за ужином. Никаких случайных связей и даже поцелуев.
Libo написав:ФБР задокументировало все попытки и кражи вируса китайцами в лабораториях США и Канады. Были выдворенные и были арестованные. Но почему-то не пресекло кражи. Прессе все стало известно. Почему-то нет международного скандала по этому поводу. Почему? Может знали, что вирус быстро мутирует и ослабевает? Трамп же обещал в апреле покончить с этим делом. Продержитесь еще пару недель. Мойте руки. Чай с лимоном и чеснок. 150 за ужином. Никаких случайных связей и даже поцелуев.
как думаете наличные таки под шумок отменят? и все будут рассчитываться только картами и другим безконтактом?
сколько времени еще пройдёт до закрытия границ между странами (мотивируя эту необходимость карантином)?
доллар таки будет по 20 или по 30? и что делать тем кто в начале года зашёл на гривнедепо?
Libo написав:Отставить панику. Работаем из дома. А магазины с бухлом открыты с самого утра.
Щастить, у нас після 22.00 не продають)). А що там по нафті? РФ дає максимум рік до захоплення лідерства у виробництві і знищення сланцевиків. Трамп вже на коліна готовий ставати перед "Обнуленным"?
Ну что может сейчас сказать своему безмозглому стаду Кремль, какую надежду ему дать? Только крах сланцевиков, захват мира Роснефтью и Газпромом. Хазин даже сказал, что невть по 30 экономическая победа России над Америкой, сравнимая с Крымом. Пипец.